11 Nisan Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun iki ayrı davası bugün görüldü. İmamoğlu'nun mahkemedeki ilk görüntüsü gündem oldu.
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Bakanlık, halk sağlığıyla oynayan, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları bir kez daha ifşa etti.
Yaz beklenirken Nisan ayının ortasından kentler kar yağışına şahit oldu.
Fenerbahçe'den KAP'a bildirim.
Fenomen Danla Bilic, bir dönem ilişki yaşadığı Berk Çetin tarafından darbedildiğini açıkladı.
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Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor. Dizinin kilit ismi Pembe karakterinin hikayesine son verilmesi epey gündem olmuştu.
İşten çıkarılan işçilere AKP'li Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den şiddet.
Eğitim sendikaları boykot ve iş bırakma eylemine katılan pek çok öğretmenin görev yerinin değiştirildiğini açıkladı.
Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında yürek yakan yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.
Ünlü futbolcu Zaniolo'ya bahis soruşturması şoku.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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