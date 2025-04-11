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11 Nisan Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

11 Nisan Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.04.2025 - 20:00

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun iki ayrı davası bugün görüldü. İmamoğlu'nun mahkemedeki ilk görüntüsü gündem oldu.

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun iki ayrı davası bugün görüldü. İmamoğlu'nun mahkemedeki ilk görüntüsü gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdiği iddiasıyla açılan davada hakim karşısına çıktı. İmamoğlu tehdit iddiasını reddetti. Mahkeme 16 Haziran'a ertelendi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun mahkeme salonundan fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yargılandığı dava ise 11 Temmuz'a ertelendi.

Bakanlık, halk sağlığıyla oynayan, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları bir kez daha ifşa etti.

Bakanlık, halk sağlığıyla oynayan, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları bir kez daha ifşa etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerine ilişkin listesini yayınlayıp firmaları ve ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son denetimlerde insan sağlığını tehlikeye atan yağ, peynir, baharat, yoğurt ve şarküteri ürünlerinde ciddi hileler tespit edildi. Yayımlanan yeni ifşa listesinde onlarca firma ve 70 ayrı ürün yer aldı.

Yaz beklenirken Nisan ayının ortasından kentler kar yağışına şahit oldu.

Yaz beklenirken Nisan ayının ortasından kentler kar yağışına şahit oldu.

Düşen hava sıcaklıkları Nisan ayının ortasında kar yağışına neden oldu. Dün gece saatlerinde Ankara'da başlayan yoğun kar yağışı sonrasında bugün okullar tatil edilmişti. Şimdi ise İstanbul'un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı. Hava Forum hesabından paylaşılan videoda Beylikdüzü'nde yoğun şekilde kar yağışı olduğu görülüyor.

Fenerbahçe'den KAP'a bildirim.

Fenerbahçe'den KAP'a bildirim.

Fenerbahçe Kulübü’nde sürpriz bir gelime yaşandı. Sarı lacivertli kulüp, Futbol A.Ş'deki sahip olduğu hisselerinin %4.80'ni yabancı bir yatırımcıya sattığını KAP'a bildirdi. Satış sonrası kulübün şirketteki pay oranı %62,27’ye gerilemiş oldu.

Fenomen Danla Bilic, bir dönem ilişki yaşadığı Berk Çetin tarafından darbedildiğini açıkladı.

Fenomen Danla Bilic, bir dönem ilişki yaşadığı Berk Çetin tarafından darbedildiğini açıkladı.

Özel hayatıyla ve yaşadığı ilişkilerle adından bahsettiren Danla Bilic geçtiğimiz sene aralık ayında başlayıp ocak ayında son bulan, Berk Çetin'le yaşadığı ilişki yüzünden yeniden gündeme geldi. Kısa süreli birlikteliğe rağmen geçtiğimiz ay eski sevgilisi tarafından taciz edildiğini söyleyen Bilic uzaklaştırma kararı almış, fakat bir işe yaramamıştı.

Bugün Berk Çetin tarafından darp edildiğini söyleyen Danla Bilic bu süreçte yaşadığı korku dolu anları paylaştı.

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Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor. Dizinin kilit ismi Pembe karakterinin hikayesine son verilmesi epey gündem olmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor. Dizinin kilit ismi Pembe karakterinin hikayesine son verilmesi epey gündem olmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu diziden ayrılıyor. Taşçıoğlu'nun ayrılığı geçtiğimiz günlerde sette yapılan veda görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla ortaya çıkmıştı. O görüntülerde Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini oynayan Feyza Civelek'in, Taşçıoğlu'na hareketi tartışma konusu olmuştu. Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta dedikodulara nokta koydu.

İşten çıkarılan işçilere AKP'li Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den şiddet.

İşten çıkarılan işçilere AKP'li Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den şiddet.

Altındağ'daki sendika üyesi oldukları için işten çıkarılan işçiler haklarını aramak için belediye binasının yanına bir çadır kurarak eylem yapmaya başladı. Ancak, Altındağ Belediye Başkanı AKP'li Veysel Tiryaki'nin, bu direniş çadırını alay konusu yapması ve ardından çadırda eylem yapan işçilere saldırması, gergin anlara sebep oldu.

Eğitim sendikaları boykot ve iş bırakma eylemine katılan pek çok öğretmenin görev yerinin değiştirildiğini açıkladı.

Eğitim sendikaları boykot ve iş bırakma eylemine katılan pek çok öğretmenin görev yerinin değiştirildiğini açıkladı.

Ülke genelinde birçok proje okulda görevli öğretmenin yeri değiştirildi. Eğitim sendikaları, yapılan atamaların muhalif öğretmenleri hedef aldığını savunarak, sürecin liyakate değil iktidara yakınlığa göre yürütüldüğünü belirtti.

İstanbul başta olmak üzere 30’dan fazla proje okulda yönetici ve öğretmen değişiklikleri yapılırken, sendikalardan gelen açıklamalarda söz konusu öğretmenlerin boykot ve iş bırakma eylemlerine katıldığı ve bu nedenle başka okullara gönderildiği ifade edildi.

Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında yürek yakan yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında yürek yakan yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasında yeni bir gelişme yaşandı. Elektrikli ızgaranın açık bırakılmasıyla başlayan yangının ardından mutfak personelinin çıkış noktasındaki yangın tüpünü bile kullanmadıkları ortaya çıktı.

Ünlü futbolcu Zaniolo'ya bahis soruşturması şoku.

Ünlü futbolcu Zaniolo'ya bahis soruşturması şoku.

İtalya ve bahis ya da şike, futbolda neredeyse ayrılmaz bir bütün gibi. Juventus'un küme düşürüldüğü diğer kulüplerin puan cezalarıyla yargılandığı ligde zaman zaman iddialar yeniden alevleniyor. 

Son gelen haberlere göre şu anda İtalya'da yine bir soruşturma yürütülüyor ve içinde birçok yıldız ismin adı geçiyor. 

Bu isimlerden biri de yine daha önce soruşturma geçirmiş Nicolo Zaniolo oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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