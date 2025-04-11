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İstanbul’da Okullar Tatil mi? İstanbul’da Kar Başladı! Kar Yağısı Sonrası Okullar Tatil Olacak mı?

İstanbul’da Okullar Tatil mi? İstanbul’da Kar Başladı! Kar Yağısı Sonrası Okullar Tatil Olacak mı?

hava durumu kar yağışı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.04.2025 - 15:04

Düşen hava sıcaklıkları Nisan ayının ortasında kar yağışına neden oldu. Dün gece saatlerinde Ankara'da başlayan yoğun kar yağışı sonrasında bugün okullar tatil edilmişti. Şimdi ise İstanbul'un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı. Hava Forum hesabından paylaşılan videoda Beylikdüzü'nde yoğun şekilde kar yağışı olduğu görülüyor. Peki kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı devam ederse İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? Tüm bu soruların yanıtı resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalar sonrasında netlik kazanacak.

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İstanbul'da kar başladı! Dün akşam saatlerinde Ankara'da etkili olan kar yağışı İstanbul'a da geldi.

İstanbul'da kar başladı! Dün akşam saatlerinde Ankara'da etkili olan kar yağışı İstanbul'a da geldi.

Ankara'daki yar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti. Bugün de İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan yoğun kar sonrasında okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

Yer: Beylikdüzü: Hava Forum'un X hesabından İstanbul'da başlayan kar yağışının videosu paylaşıldı.

Farklı hesaplardan da İstanbul'un farklı ilçelerinde ki kar yağışı görüntüleri paylaşıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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