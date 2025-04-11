İstanbul’da Okullar Tatil mi? İstanbul’da Kar Başladı! Kar Yağısı Sonrası Okullar Tatil Olacak mı?
Düşen hava sıcaklıkları Nisan ayının ortasında kar yağışına neden oldu. Dün gece saatlerinde Ankara'da başlayan yoğun kar yağışı sonrasında bugün okullar tatil edilmişti. Şimdi ise İstanbul'un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı. Hava Forum hesabından paylaşılan videoda Beylikdüzü'nde yoğun şekilde kar yağışı olduğu görülüyor. Peki kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı devam ederse İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? Tüm bu soruların yanıtı resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalar sonrasında netlik kazanacak.
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İstanbul'da kar başladı! Dün akşam saatlerinde Ankara'da etkili olan kar yağışı İstanbul'a da geldi.
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Yer: Beylikdüzü: Hava Forum'un X hesabından İstanbul'da başlayan kar yağışının videosu paylaşıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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