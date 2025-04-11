78 Kişiye Mezar Olmuştu: Yangın Tüpünün Kullanılmadığı Ortaya Çıktı
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Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.
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Geniş çaplı soruşturma kapsamında, uzman ekiplerden oluşan bilirkişi heyeti, incelemelerinin ardından 189 sayfalık rapor hazırladı.
Raporda, otel çalışanlarının konaklayan müşterileri uyandırmak yerine otoparka yöneldikleri ortaya çıktı.
İşte o anlar:
Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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