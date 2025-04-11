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78 Kişiye Mezar Olmuştu: Yangın Tüpünün Kullanılmadığı Ortaya Çıktı

78 Kişiye Mezar Olmuştu: Yangın Tüpünün Kullanılmadığı Ortaya Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.04.2025 - 13:36

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasında yeni bir gelişme yaşandı. Elektrikli ızgaranın açık bırakılmasıyla başlayan yangının ardından mutfak personelinin çıkış noktasındaki yangın tüpünü bile kullanmadıkları ortaya çıktı.

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Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bolu’da Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık rapor, ihmaller zincirini ortaya çıkardı.

Geniş çaplı soruşturma kapsamında, uzman ekiplerden oluşan bilirkişi heyeti, incelemelerinin ardından 189 sayfalık rapor hazırladı.

Geniş çaplı soruşturma kapsamında, uzman ekiplerden oluşan bilirkişi heyeti, incelemelerinin ardından 189 sayfalık rapor hazırladı.

Raporda, güvenlik kamera görüntülerinde mutfakta lavabonun altında görülen yangın tüpünün yangın esnasında personel tarafından kullanılmadığı belirtilerek, “Mutfak kısmına ait görüntüler incelendiğinde lavabonun altında bir yangın tüpü bulunduğu görülmektedir. Ancak personel herhangi bir yangın eğitimi almadığından dolayı bu tüpü kullanmayı yangın anında denememiştir. Hatta personel ifadelerinde bu tüpün yerini bile hatırlamadığını belirtmiştir. Olay yerinde yapılan keşif esnasında ifadelerde yer alan bu yangın tüpünün kesinlikle yangın sonrası yerinden alındığı belirlenmiştir. Yakın bölgede mutfak ve restoran gibi yapılan araştırmada da yangında kullanılmamış ve dolu olması gereken bu tüpe rastlanılmamıştır. Mutfak kısmında hava akımının olmaması nedeni ile bu alanda yangın gelişmemiş sadece gaz fazdan karbon kaplanması gerçekleşmiştir. Bu nedenle mutfakta mevcut tüm malzeme üzerinde karbon (is) kalıntı tabakası mevcuttur. Yangından sonra yerinden alınan yangın tüpünün izi net ve kesin olarak yangın tüpünün yangın esnasında kesinlikle kullanılmadığını ve sonradan yerinden alındığını göstermektedir ve felaketin boyutunun büyümesine neden olunmuştur” denildi.

Raporda, otel çalışanlarının konaklayan müşterileri uyandırmak yerine otoparka yöneldikleri ortaya çıktı.

Raporda, otel çalışanlarının konaklayan müşterileri uyandırmak yerine otoparka yöneldikleri ortaya çıktı.

Yangının bir üst kata 2 dakikada ulaştığı tespit edildi.

İşte o anlar:

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı.

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında otel sahibi Halit Ergül, yönetim kurulu üyeleri olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü ve aynı zamanda Ergül’ün damadı olan Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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