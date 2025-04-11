11 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini söyleyerek sosyal medya hesabından yüzünün kızarık halini paylaştı. Bu paylaşım hem takipçileri hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı; birçok kişi Danla’ya destek mesajları gönderdi. Olay, sosyal medyada kadınların maruz kaldığı şiddete dikkat çekilmesi açısından da önemli bir gündem oluşturdu.