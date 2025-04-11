11 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Eski Haline Döndü!
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Takıntılı Hayranı Yüzünden Zor Günler Yaşıyor!
Napolyon Misali "Para" Çıkışı Olay Oldu!
Yusuf Güney'e Göre Uzaylılar Nasıl Görünüyor?
Aşkın Kitabını Yaz da Okuyalım be Adam!
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"Matchaa" Kadın Derin Talu'dan Olay Kerimcan Durmaz İtirafı!
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