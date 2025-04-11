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11 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

11 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
12.04.2025 - 00:43

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Eski Haline Döndü!

Eski Haline Döndü!

Hadise, imajında büyük bir değişikliğe giderek kızıl saç renginden vazgeçip sarı renge döndü. Bu değişim sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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Takıntılı Hayranı Yüzünden Zor Günler Yaşıyor!

Takıntılı Hayranı Yüzünden Zor Günler Yaşıyor!

Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, takıntılı bir hayranının tehditleri ve rahatsız edici mesajları nedeniyle zor günler geçiriyor. Şikayetçi olduğu kişi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı ancak hayranın ısrarı devam etti. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Cebeci durumu yargıya taşıdı.

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Napolyon Misali "Para" Çıkışı Olay Oldu!

Napolyon Misali "Para" Çıkışı Olay Oldu!

Justin Bieber, kendisini sürekli takip edip görüntülemeye çalışan paparazzilere sinir krizi geçirerek sert tepkiler verdi. Sözlü olarak paparazzilere çıkışan Bieber'ın bu anları kameralar tarafından da kaydedildi. Olay sosyal medyada gündem olurken hayranları onun ruh sağlığı konusunda endişelerini dile getirdi.

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Yusuf Güney'e Göre Uzaylılar Nasıl Görünüyor?

Yusuf Güney'e Göre Uzaylılar Nasıl Görünüyor?

Yusuf Güney, yine dikkat çeken mistik açıklamalarıyla gündeme geldi; bu kez uzaylıları tarif ederek onların dünyaya geliş amacından ve enerjisel boyuttaki varlıklarından bahsetti.

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Aşkın Kitabını Yaz da Okuyalım be Adam!

Aşkın Kitabını Yaz da Okuyalım be Adam!

Barış Arduç,Gupse Özay’la evliliklerinde beşinci yılı geride bırakırken aşkı tanımlayan duygusal bir açıklamada bulundu. Aşkı “zihnin değil kalbin meselesi” olarak tanımlayan Arduç, bu yaklaşımıyla takipçilerinin gönlünü kazanmayı başardı.

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"Matchaa" Kadın Derin Talu'dan Olay Kerimcan Durmaz İtirafı!

"Matchaa" Kadın Derin Talu'dan Olay Kerimcan Durmaz İtirafı!

Kerimcan Durmaz’ın yıllar önce yaptığı “at gibi kız” benzetmesi sosyal medyada yeniden gündem olunca, bu sözlerin Derin Talu için söylendiği iddiaları ortaya atıldı. Derin Talu ise bunu doğruladığı bir video yayınladı.

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Danla Bilic, Eski Sevgilisi Tarafından Darp Edildi!

Danla Bilic, Eski Sevgilisi Tarafından Darp Edildi!

Danla Bilic, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Berk Çetin tarafından bu kez fiziksel şiddete maruz kaldı. Darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettiğini dile getirdi.

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Ne Umdu Ne Buldu: Hizmetçisinden Şikayetçi Olmuştu, Delil Yetersiz Bulundu!

Ne Umdu Ne Buldu: Hizmetçisinden Şikayetçi Olmuştu, Delil Yetersiz Bulundu!

Değerli evraklarının çalındığını söyleyerek hizmetçisinden şikayetçi olan Reha Muhtar'ı şoke edecek karar savcılıktan geldi. Dosyaya takipsizlik verildi.

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İhanet İddiasının Böylesi!

İhanet İddiasının Böylesi!

Hande Doğandemir ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Yusuf Çim hakkında iki kadınla aynı zaman zarfında birliktelik yaşadığı iddiaları ortaya atılınca işler karıştı.

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Gördüğü Şiddetin Kanıtı Olsun Diye Yüzünü Paylaştı!

Gördüğü Şiddetin Kanıtı Olsun Diye Yüzünü Paylaştı!

Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini söyleyerek sosyal medya hesabından yüzünün kızarık halini paylaştı. Bu paylaşım hem takipçileri hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı; birçok kişi Danla’ya destek mesajları gönderdi. Olay, sosyal medyada kadınların maruz kaldığı şiddete dikkat çekilmesi açısından da önemli bir gündem oluşturdu.

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Aşkını Paylaşmalara Doyamadı!

Aşkını Paylaşmalara Doyamadı!

Kendisinden 21 yaş küçük aşkı Dilara ile sessiz sedasız dünyaevine giren Berdan Mardini, nikah sonrası çekilen aşk pozlarını paylaştı.

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Danla Bilic, darp iddialarının ardından ilk kez muhabirlere konuştu ve fiziksel durumuyla ilgili soruları yanıtsız bırakmamaya gayret gösterdi. Oldukça temkinli bir tavır sergilemesi gözlerden kaçmadı.

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Gülben Ergen'in Transparan Tercihi Olay Oldu!

Gülben Ergen'in Transparan Tercihi Olay Oldu!

Sahne kostümüyle sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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