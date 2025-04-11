Mistik Açıklamalarıyla Beyin Yakan Yusuf Güney Bu Kez Uzaylıları Tarif Etti

“Astral seyahate çıkmayın. Bildiğiniz gibi bir şey değil. Bütün izleyicilerimizden özür dilemek istiyorum, çünkü kitabın son sayfasından başladım. Biz aslında 3 bedenden oluşuruz” diyerek oldukça mistik bir anlatıma giriş yaptı.

Astral seyahatin zannedildiği kadar kolay bir deneyim olmadığını belirten şarkıcı, yıllarınızı verseniz de belirli koşullar oluşmadan bu deneyimi yaşamanın mümkün olmadığını söyledi.

Asıl bomba açıklaması ise uzaylılarla ilgiliydi. Daha önce “Sahte uzaylı istilaları olacak” diyerek sosyal medyada tartışma yaratan Güney, bu kez uyarı dozunu artırdı. “Uzaylılar gerçek. Kertenkeleye benzeyenler var. Ama galaktik bir anlaşma var. Her şeyi hiçbir zaman yüzde 100 yapamıyorlar. Bir insan yaratamayacaklar hiçbir zaman.” dedi.