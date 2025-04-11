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Mistik Açıklamalarıyla Beyin Yakan Yusuf Güney Bu Kez Uzaylıları Tarif Etti

Mistik Açıklamalarıyla Beyin Yakan Yusuf Güney Bu Kez Uzaylıları Tarif Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.04.2025 - 12:24

Müziğinden çok kariyerine mistik açıklamaları ve astral seyahat söylemleriyle yön veren Yusuf Güney, kısa bir sürelik sessizliğin ardından tekrar çıktığı programdaki açıklamalarıyla gündeme geldi. 

Bu kez de 'Çeşit çeşit versiyonları var.' diyerek uzaylıların fiziksel görünümlerini tarif etti.

İşte detaylar...

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Müzik dünyasına 2008 yılında Rafet El Roman’la birlikte seslendirdiği Aşk-ı Virane şarkısıyla adım atan Yusuf Güney, o dönem büyük bir çıkış yakalamış ve kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı.

Müzik dünyasına 2008 yılında Rafet El Roman’la birlikte seslendirdiği Aşk-ı Virane şarkısıyla adım atan Yusuf Güney, o dönem büyük bir çıkış yakalamış ve kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı.

Ardından “Heder Oldum Aşkına”, “Aşka İnat” gibi parçalarla listelerde üst sıralara yerleşen Güney, son yıllarda ise adından daha çok yaptığı açıklamalarla söz ettiriyor.

Özellikle astral seyahat, farklı boyutlar, ruhsal deneyimler ve uzaylılarla ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı, kısa bir sürelik sessizliğin ardından önceki gün konuk olduğu Gel Konuşalım programında söyledikleriyle yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Hatırlarsanız yine katıldığı bir programda "Sivrisinekler dikkat edin" demişti ve ardından sivri sinek ısırması sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti.

Hatırlarsanız yine katıldığı bir programda "Sivrisinekler dikkat edin" demişti ve ardından sivri sinek ısırması sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti.

Bu denk geliş de bize 'Yusuf Güney acaba bir yerlerde doğru mu söylüyor?' diye düşündürmüştü hatta. Daha sonra da sosyal medya hesabından bir uzaylı emojisi paylaşarak 'Çok az kaldı' notunu düşmüştü. 

Bu paylaşımıyla da bir hayli merak uyandırmıştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Son olarak bir önceki gün katıldığı Gel Konuşalım programında astral seyahatle ilgili yeni ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son olarak bir önceki gün katıldığı Gel Konuşalım programında astral seyahatle ilgili yeni ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Astral seyahate çıkmayın. Bildiğiniz gibi bir şey değil. Bütün izleyicilerimizden özür dilemek istiyorum, çünkü kitabın son sayfasından başladım. Biz aslında 3 bedenden oluşuruz” diyerek oldukça mistik bir anlatıma giriş yaptı. 

Astral seyahatin zannedildiği kadar kolay bir deneyim olmadığını belirten şarkıcı, yıllarınızı verseniz de belirli koşullar oluşmadan bu deneyimi yaşamanın mümkün olmadığını söyledi.

Asıl bomba açıklaması ise uzaylılarla ilgiliydi. Daha önce “Sahte uzaylı istilaları olacak” diyerek sosyal medyada tartışma yaratan Güney, bu kez uyarı dozunu artırdı. “Uzaylılar gerçek. Kertenkeleye benzeyenler var. Ama galaktik bir anlaşma var. Her şeyi hiçbir zaman yüzde 100 yapamıyorlar. Bir insan yaratamayacaklar hiçbir zaman.” dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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