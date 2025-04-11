Mistik Açıklamalarıyla Beyin Yakan Yusuf Güney Bu Kez Uzaylıları Tarif Etti
Müziğinden çok kariyerine mistik açıklamaları ve astral seyahat söylemleriyle yön veren Yusuf Güney, kısa bir sürelik sessizliğin ardından tekrar çıktığı programdaki açıklamalarıyla gündeme geldi.
Bu kez de 'Çeşit çeşit versiyonları var.' diyerek uzaylıların fiziksel görünümlerini tarif etti.
İşte detaylar...
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Müzik dünyasına 2008 yılında Rafet El Roman’la birlikte seslendirdiği Aşk-ı Virane şarkısıyla adım atan Yusuf Güney, o dönem büyük bir çıkış yakalamış ve kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı.
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Hatırlarsanız yine katıldığı bir programda "Sivrisinekler dikkat edin" demişti ve ardından sivri sinek ısırması sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti.
Son olarak bir önceki gün katıldığı Gel Konuşalım programında astral seyahatle ilgili yeni ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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