Gülben Ergen'in Transparan Sahne Kostümü Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Sahne kostümlerinde canlı, dinamik ve yenilikçi tasarımlar kullanan Ergen, daha önce de tercih ettiği elbiselerle dikkat çekmişti. Leopar deseninden, kimono stiline geniş bir skalada stilini oluşturan Gülben Ergen, en son Kıbrıs konserinde giydiği, tasarımı Gülşah Saraçoğlu'na ait olan transparan taşlı elbisesiyle dikkat çekti. Giydiği bu tasarımı Ergen'in tarzından çok uzakta bulan da oldu; tam kıvamında deyip beğenen de.