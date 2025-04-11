Gülben Ergen'in Transparan Sahne Kostümü Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Son zamanlarda gündemdeki olaylara yönelik yaptığı çıkışlarla konuşulan Gülben Ergen, transparan sahne kostümüyle sosyal medya kullanıcılarının gözlerini üzerinde topladı.
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Hem oyuncu hem de şarkıcı olan Gülben Ergen, yer yer tercih ettiği renkli sahne kostümleriyle gündeme gelen bir isim.
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Gülben Ergen, bu sefer de tercih ettiği transparan ve taş detaylı elbisesiyle dillere düştü desek haksız sayılmayız!
Ergen'in paylaşımından elbiseyi daha net görmek isterseniz:
Gülben Ergen'in sahne tarzına gelen kullanıcı yorumlarından birkaçı bu şekildeydi 👇
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