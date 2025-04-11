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Gülben Ergen'in Transparan Sahne Kostümü Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Gülben Ergen'in Transparan Sahne Kostümü Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 23:51

Son zamanlarda gündemdeki olaylara yönelik yaptığı çıkışlarla konuşulan Gülben Ergen, transparan sahne kostümüyle sosyal medya kullanıcılarının gözlerini üzerinde topladı.

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Hem oyuncu hem de şarkıcı olan Gülben Ergen, yer yer tercih ettiği renkli sahne kostümleriyle gündeme gelen bir isim.

Hem oyuncu hem de şarkıcı olan Gülben Ergen, yer yer tercih ettiği renkli sahne kostümleriyle gündeme gelen bir isim.

Son dönemlerde gündem ağırlıklı paylaşımlar yapan Gülben Ergen, hayattan koparılan Narin Güran adına birçok paylaşım yapmış, hakkını savunmuş ve hatta Diyarbakır, Bağlar'da Narin Güran adına bir anaokulu açmıştı. Bu olay özelinde Demet Akalın ile arasında bir polemik geçmiş ve ikilinin atışması bir süre magazinin gündemine oturmuştu.

Gülben Ergen, bu sefer de tercih ettiği transparan ve taş detaylı elbisesiyle dillere düştü desek haksız sayılmayız!

Gülben Ergen, bu sefer de tercih ettiği transparan ve taş detaylı elbisesiyle dillere düştü desek haksız sayılmayız!

Sahne kostümlerinde canlı, dinamik ve yenilikçi tasarımlar kullanan Ergen, daha önce de tercih ettiği elbiselerle dikkat çekmişti. Leopar deseninden, kimono stiline geniş bir skalada stilini oluşturan Gülben Ergen, en son Kıbrıs konserinde giydiği, tasarımı Gülşah Saraçoğlu'na ait olan transparan taşlı elbisesiyle dikkat çekti. Giydiği bu tasarımı Ergen'in tarzından çok uzakta bulan da oldu; tam kıvamında deyip beğenen de.

Ergen'in paylaşımından elbiseyi daha net görmek isterseniz:

Gülben Ergen'in sahne tarzına gelen kullanıcı yorumlarından birkaçı bu şekildeydi 👇

Gülben Ergen'in sahne tarzına gelen kullanıcı yorumlarından birkaçı bu şekildeydi 👇

Sizler elbiseyi Gülben Ergen'e yakıştırdınız mı? Yorumlarda buluşalım!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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