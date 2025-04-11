Sıla Gençoğlu, Yaptığı Tek Bir Paylaşımla Gündemdeki Olaylara Yönelik Düşüncelerini Dile Getirdi

Henüz 14 yaşındayken Kadıköy Bit Pazarı'nda 'kardeşim' diye hitap ettiği kişiler tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin katilleri ve destekçileri, Minguzzi ailesine tehdit dolu mesajlar atmış ve Ahmet'in mezarına saldırıda bulunmuşlardı. Bu acı olayın ardından, katillerin gerekli cezayı alması için sosyal medyada paylaşımlar yapılmış, dava gününde ünlü isimler dahil pek çok kişi 'Ahmet için adalet' diyerek mahkeme günü orada bulunmuştu.

Ekrem İmamoğlu süreci her geçen gün ivmeyle büyümüş, vatandaşlardan ve ünlü isimlerden Ekrem İmamoğlu'nun salınmasına yönelik paylaşımlar yapılmıştı. Protesto sürecinde ise ilk olarak 301 öğrenci tutuklanmıştı. Toplumda tutuklu bulunan öğrencilerin serbest bırakılmasına yönelik sesler yükseldi. Şimdilerde ise gerçekleşen tahliyelerin ardından hala 86 gencin tutuklu bulunduğu biliniyor.

Yine İmamoğlu süreciyle bağlantılı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 23 Mart 2025 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Kent Uzlaşısı' adlı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Sağlık durumu göz önünde bulundurularak, 9 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'konutu terk etmeme' şeklinde ev hapsi kararı verilmiş ve Polat tahliye edilmişti. Polat'ın serbest bırakılması adına da pek çok kampanya düzenlenmiş, sosyal medyada paylaşımlar epey yankı uyandırmıştı.