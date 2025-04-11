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Sıla Gençoğlu, Yaptığı Tek Bir Paylaşımla Gündemdeki Olaylara Yönelik Düşüncelerini Dile Getirdi

Sıla Gençoğlu, Yaptığı Tek Bir Paylaşımla Gündemdeki Olaylara Yönelik Düşüncelerini Dile Getirdi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 20:20

Türkiye'nin sıcak gündeminde ardı ardına yaşanan pek çok olayın izleri ve gerçekleşen olaylar üzerinden yeni gelişmelerin yaşanması sosyal medyada gerek vatandaşların gerekse ünlü isimlerin ana paylaşım unsuru haline gelmiş durumda. 

Paylaşım yapan ünlü isimlerden biri de şarkıcı Sıla Gençoğlu oldu. Ahmet Minguzzi cinayetinden, Mahir Polat'ın ev hapsi sürecine kadar düşüncelerini takipçileriyle paylaştı.

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Ülkemizin gündemine damga vuran olaylar, sosyal medyada yankılanarak gündem oluşlarını sürdürmekte biliyorsunuz.

Ülkemizin gündemine damga vuran olaylar, sosyal medyada yankılanarak gündem oluşlarını sürdürmekte biliyorsunuz.

Henüz 14 yaşındayken Kadıköy Bit Pazarı'nda 'kardeşim' diye hitap ettiği kişiler tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin katilleri ve destekçileri, Minguzzi ailesine tehdit dolu mesajlar atmış ve Ahmet'in mezarına saldırıda bulunmuşlardı. Bu acı olayın ardından, katillerin gerekli cezayı alması için sosyal medyada paylaşımlar yapılmış, dava gününde ünlü isimler dahil pek çok kişi 'Ahmet için adalet' diyerek mahkeme günü orada bulunmuştu. 

Ekrem İmamoğlu süreci her geçen gün ivmeyle büyümüş, vatandaşlardan ve ünlü isimlerden Ekrem İmamoğlu'nun salınmasına yönelik paylaşımlar yapılmıştı. Protesto sürecinde ise ilk olarak 301 öğrenci tutuklanmıştı. Toplumda tutuklu bulunan öğrencilerin serbest bırakılmasına yönelik sesler yükseldi. Şimdilerde ise gerçekleşen tahliyelerin ardından hala 86 gencin tutuklu bulunduğu biliniyor. 

Yine İmamoğlu süreciyle bağlantılı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 23 Mart 2025 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Kent Uzlaşısı' adlı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Sağlık durumu göz önünde bulundurularak, 9 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'konutu terk etmeme' şeklinde ev hapsi kararı verilmiş ve Polat tahliye edilmişti. Polat'ın serbest bırakılması adına da pek çok kampanya düzenlenmiş, sosyal medyada paylaşımlar epey yankı uyandırmıştı.

Sıla Gençoğlu, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda tüm bu olaylara değindi. Hislerini yazıya dökerek ifade etti.

Sıla Gençoğlu, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda tüm bu olaylara değindi. Hislerini yazıya dökerek ifade etti.

'Tahliye edilen gençlerimize sevindim; tamamının özgürlüğüne kavuşmasını bekliyorum .Mahir Polat’ın ev hapsine çevrilen cezasına sevinmekten son derece utanıyorum. Mattia Ahmet Minguzzi’nin yattığı yere bile saygısı olmayan insanlarla bir arada yaşamak istemiyorum. Her gün yeni bir kalp çarpıntısıyla, gündeme korkuyla uyanmak ne acı.

Üzüntülerimiz derin.

Sevinçlerimiz acı.

Hayatlarımız sorgu dolu.'

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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