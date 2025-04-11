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Gönül Yazar'dan Kendisinin Entübe Edildiğini İddia Eden Gazeteciye Sert "O Kim Oluyor" Çıkışı

Gönül Yazar'dan Kendisinin Entübe Edildiğini İddia Eden Gazeteciye Sert "O Kim Oluyor" Çıkışı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 21:29

Geçtiğimiz günlerde Gönül Yazar'ın entübe edildiği haberi internette dolaşmaya başlamıştı. Haberin asılsız olduğunu söyleyen Yazar, haberi ortaya çıkaran gazeteciyi sert sözlerle eleştirdi.

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Gönül Yazar'ı pek çoğumuz Türk sanat müziğinin efsanevi seslerinden biri olarak tanıyoruz.

Gönül Yazar'ı pek çoğumuz Türk sanat müziğinin efsanevi seslerinden biri olarak tanıyoruz.

Gönül Yazar'ı tanımayanlar için; Gönül Yazar, müzik kariyerine 1952 yılında, henüz 15 yaşındayken Ege Ses Kraliçesi Yarışması'nda birinci seçilerek başladığını ardından da 1954 yılında profesyonel olarak müzikle ilgilenmeye başlayınca TRT Ankara Radyosu'nun gözde ses sanatçılarından biri olduğunu söyleyelim. 

'Taş Bebek' lakabıyla anılan Gönül Yazar, sesi bir yana güzelliğiyle de baş döndüren isimlerden birisiydi 60'lı ve 70'li senelerde. 'Ben aşka aşığım' diyen Yazar, tam yedi kez evlenmiş ve uzun soluklu olamayan ilişkileriyle zamanında magazin dünyasına damgasını vurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan "Gönül Yazar, entübe edildi" iddiası magazin gündemini adeta sarsmış gözler Yazar cephesinden gelecek bir açıklamayı bekler olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan "Gönül Yazar, entübe edildi" iddiası magazin gündemini adeta sarsmış gözler Yazar cephesinden gelecek bir açıklamayı bekler olmuştu.

Sağlık sorunları nedeniyle zor zamanlar geçirdiği hatta entübe edildiği iddiasının ardından Taş Bebek'in zorlu günlerinde sevenlerinden dua beklediği söylenmişti.

Ortaya atılan iddianın yalan olduğunu ifade eden Yazar, haberi yapan kişi hakkında "Benden hıncını bu şekilde alıyor" dedi.

Ortaya atılan iddianın yalan olduğunu ifade eden Yazar, haberi yapan kişi hakkında "Benden hıncını bu şekilde alıyor" dedi.

'Bugün hakkımda ‘entübe edildi’ şeklinde çıkan haber yalan ve asılsızdır. Onu yazan kişiyi sürekli yalan haber yaptığı için engellediğimden, benden hıncını bu şekilde alıyor. Böyle bir haber gerçek olsa ona gelene kadar, memleketin en büyük gazeteleri haber yapardı. O kim oluyor? Ayrıca bu adam yaşıyorken rahmetli Cüneyt Arkın’ı ve Orhan Gencebay’ı dört defa ‘öldü’ diye haber yaptı. Ben şuan da hayatımın en güzel ve sağlıklı günlerini yaşıyorum. Benim için endişelenip arayan soran herkese teşekkür ederim.💜🧿'

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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