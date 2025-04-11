Gönül Yazar'dan Kendisinin Entübe Edildiğini İddia Eden Gazeteciye Sert "O Kim Oluyor" Çıkışı

Gönül Yazar'ı tanımayanlar için; Gönül Yazar, müzik kariyerine 1952 yılında, henüz 15 yaşındayken Ege Ses Kraliçesi Yarışması'nda birinci seçilerek başladığını ardından da 1954 yılında profesyonel olarak müzikle ilgilenmeye başlayınca TRT Ankara Radyosu'nun gözde ses sanatçılarından biri olduğunu söyleyelim.

'Taş Bebek' lakabıyla anılan Gönül Yazar, sesi bir yana güzelliğiyle de baş döndüren isimlerden birisiydi 60'lı ve 70'li senelerde. 'Ben aşka aşığım' diyen Yazar, tam yedi kez evlenmiş ve uzun soluklu olamayan ilişkileriyle zamanında magazin dünyasına damgasını vurmuştu.