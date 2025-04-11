Gönül Yazar'dan Kendisinin Entübe Edildiğini İddia Eden Gazeteciye Sert "O Kim Oluyor" Çıkışı
Geçtiğimiz günlerde Gönül Yazar'ın entübe edildiği haberi internette dolaşmaya başlamıştı. Haberin asılsız olduğunu söyleyen Yazar, haberi ortaya çıkaran gazeteciyi sert sözlerle eleştirdi.
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Gönül Yazar'ı pek çoğumuz Türk sanat müziğinin efsanevi seslerinden biri olarak tanıyoruz.
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Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan "Gönül Yazar, entübe edildi" iddiası magazin gündemini adeta sarsmış gözler Yazar cephesinden gelecek bir açıklamayı bekler olmuştu.
Ortaya atılan iddianın yalan olduğunu ifade eden Yazar, haberi yapan kişi hakkında "Benden hıncını bu şekilde alıyor" dedi.
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