21 Yaş Küçük Aşkıyla Evlenen Berdan Mardini, Çiçek Bahçesinde Çekilen Aşk Pozlarını Ardı Ardına Paylaştı
İki senelik aşkıyla sessiz sedasız nikah masasına oturan Berdan Mardini, o güne ait yeni pozları sosyal medyasında paylaştı.
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Farklı stiliyle dikkatleri üzerine çeken Berdan Mardini'yi "Senden Çocuğum Olsun İstiyorum" şarkısıyla mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Bugün ise Berdan Mardini ve 21 yaş küçük aşkı Dilara Talay'ın kimselere ses etmeden evlendiği ortaya çıkmıştı!
Berdan Mardini ve eşi Dilara Hanım evli bir çift olarak ilk soluğu çiçek bahçesinde almış olacak ki Mardini, nikah fotoğraflarının ardından mutluluk dolu bu pozları paylaştı⬇
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