21 Yaş Küçük Aşkıyla Evlenen Berdan Mardini, Çiçek Bahçesinde Çekilen Aşk Pozlarını Ardı Ardına Paylaştı

2002'de çıkardığı 'Aman Aman' adlı ikinci albümüyle geniş kitlelere ulaşarak tanınan şarkıcıyı, son dönemlerde daha çok tercih ettiği kıyafetlerle konuşur olmuştuk. Şafak Sezer ile aynı gün anjiyo olan Mardini, yaşadıkları 'kime niyet kime kısmet' dedirten bu durumla gündeme gelmişti en son.

Müzik kariyeri yanı sıra kendisi oyunculuk da yapmış; 'Kurşun Yarası' ve 'Perçem' gibi dizilerde rol almış buna ek olarak ,'Kolpaçino' adlı sinema filminde de yer almıştı. 2010 yılında Fatoş Yelliler ile evlenen Mardini'nin bu evlilikten iki çocuğu dünyaya gelmişti. Çift, 2021 yılında boşanmıştı.