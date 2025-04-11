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21 Yaş Küçük Aşkıyla Evlenen Berdan Mardini, Çiçek Bahçesinde Çekilen Aşk Pozlarını Ardı Ardına Paylaştı

21 Yaş Küçük Aşkıyla Evlenen Berdan Mardini, Çiçek Bahçesinde Çekilen Aşk Pozlarını Ardı Ardına Paylaştı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 22:46 Son Güncelleme: 11.04.2025 - 22:49

İki senelik aşkıyla sessiz sedasız nikah masasına oturan Berdan Mardini, o güne ait yeni pozları sosyal medyasında paylaştı.

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Farklı stiliyle dikkatleri üzerine çeken Berdan Mardini'yi "Senden Çocuğum Olsun İstiyorum" şarkısıyla mutlaka tanıyorsunuzdur.

Farklı stiliyle dikkatleri üzerine çeken Berdan Mardini'yi "Senden Çocuğum Olsun İstiyorum" şarkısıyla mutlaka tanıyorsunuzdur.

2002'de çıkardığı 'Aman Aman' adlı ikinci albümüyle geniş kitlelere ulaşarak tanınan şarkıcıyı, son dönemlerde daha çok tercih ettiği kıyafetlerle konuşur olmuştuk. Şafak Sezer ile aynı gün anjiyo olan Mardini, yaşadıkları 'kime niyet kime kısmet' dedirten bu durumla gündeme gelmişti en son.

Müzik kariyeri yanı sıra kendisi oyunculuk da yapmış; 'Kurşun Yarası' ve 'Perçem' gibi dizilerde rol almış buna ek olarak ,'Kolpaçino' adlı sinema filminde de yer almıştı. 2010 yılında Fatoş Yelliler ile evlenen Mardini'nin bu evlilikten iki çocuğu dünyaya gelmişti. Çift, 2021 yılında boşanmıştı.

Bugün ise Berdan Mardini ve 21 yaş küçük aşkı Dilara Talay'ın kimselere ses etmeden evlendiği ortaya çıkmıştı!

Bugün ise Berdan Mardini ve 21 yaş küçük aşkı Dilara Talay'ın kimselere ses etmeden evlendiği ortaya çıkmıştı!

Evlilikle ilgili “Sade bir tören istiyorduk ikimizde. Millet Paris, Roma ve Atina’da evlenir biz de Başakşehir’i seçtik. Başakşehir’de yurtdışı sayılır” diyerek nükteli bir açıklama yapan Berdan Mardini, nikah sonrası evlilik cüzdanıyla poz verdikleri fotoğrafları sosyal medyasında yayınlamıştı.

Berdan Mardini ve eşi Dilara Hanım evli bir çift olarak ilk soluğu çiçek bahçesinde almış olacak ki Mardini, nikah fotoğraflarının ardından mutluluk dolu bu pozları paylaştı⬇

Berdan Mardini ve eşi Dilara Hanım evli bir çift olarak ilk soluğu çiçek bahçesinde almış olacak ki Mardini, nikah fotoğraflarının ardından mutluluk dolu bu pozları paylaştı⬇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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