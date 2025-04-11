Gupse Özay'la Evliliğinde 5 Yılı Deviren Barış Arduç'tan Şairlere Taş Çıkaran Aşk Tanımı

Ünlü oyuncu Barış Arduç, Ortadoğu’da milyonları peşinden sürüklemeye devam ederken bu kez Harper’s Bazaar Arabia’nın 200’üncü sayısına kapak oldu! Paris’te kamera karşısına geçen Arduç, “Aşk nedir?” sorusuna öyle bir yanıt verdi ki adeta kitabın ortasından konuştu!

Kalplere dokunan, samimiyet dozu yüksek o açıklamalar sosyal medyada olay oldu. Aşkı, tutkuyu, bağlılığı bir cümlede özetledi.

İşte o cümle ve detaylar…