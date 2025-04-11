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Gupse Özay'la Evliliğinde 5 Yılı Deviren Barış Arduç'tan Şairlere Taş Çıkaran Aşk Tanımı

Gupse Özay'la Evliliğinde 5 Yılı Deviren Barış Arduç'tan Şairlere Taş Çıkaran Aşk Tanımı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.04.2025 - 13:40

Ünlü oyuncu Barış Arduç, Ortadoğu’da milyonları peşinden sürüklemeye devam ederken bu kez Harper’s Bazaar Arabia’nın 200’üncü sayısına kapak oldu! Paris’te kamera karşısına geçen Arduç, “Aşk nedir?” sorusuna öyle bir yanıt verdi ki adeta kitabın ortasından konuştu! 

Kalplere dokunan, samimiyet dozu yüksek o açıklamalar sosyal medyada olay oldu. Aşkı, tutkuyu, bağlılığı bir cümlede özetledi. 

İşte o cümle ve detaylar…

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Sette tanışıp gerçek hayatta masalsı bir ilişkiye yelken açan Gupse Özay ve Barış Arduç aşkı, son yılların en çok sevilen ve en çok konuşulan birlikteliklerinden biri oldu.

Sette tanışıp gerçek hayatta masalsı bir ilişkiye yelken açan Gupse Özay ve Barış Arduç aşkı, son yılların en çok sevilen ve en çok konuşulan birlikteliklerinden biri oldu.

2014 yılında Deliha filminin çekimlerinde yolları kesişen ikili, bu süreçte arkadaş olmuş, sonra da bu arkadaşlık büyük bir aşka evrilmişti.

2020 yılında sade bir törenle dünyaevine giren çift, aşklarını gözlerden uzak ama bir o kadar da sağlam bir şekilde yaşamayı tercih ediyor.

2022 Eylül’ünde dünyaya gelen kızları Jan Asya ise, hem Gupse’ye olan benzerliğiyle hem de ailenin mutluluk tablosundaki yeriyle dikkat çekiyor.

2022 Eylül’ünde dünyaya gelen kızları Jan Asya ise, hem Gupse’ye olan benzerliğiyle hem de ailenin mutluluk tablosundaki yeriyle dikkat çekiyor.

Baba-kız pozları sosyal medyada büyük beğeni toplarken, Barış Arduç’un nazik ve sevgi dolu babalığı da sık sık hayranları tarafından takdir ediliyor.

Şimdilerde sadece Türkiye’de değil, Ortadoğu’da da ciddi bir hayran kitlesi bulunan Barış Arduç, bu kez Harper’s Bazaar Arabia dergisinin 200’üncü sayısı için kamera karşısına geçti.

Şimdilerde sadece Türkiye’de değil, Ortadoğu’da da ciddi bir hayran kitlesi bulunan Barış Arduç, bu kez Harper’s Bazaar Arabia dergisinin 200’üncü sayısı için kamera karşısına geçti.

Paris’te gerçekleşen ve ‘Aşk’ temasıyla hazırlanan çekimlerde Barış Arduç’a, Lübnanlı oyuncu Razane Jammal eşlik etti. Fakat asıl gündem olan şey, Arduç’un aşk üzerine söyledikleri oldu.

Klişelerden uzak, içten ve derin ifadeler kullanan oyuncu, “Aşk senin için ne ifade ediyor?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Aşk benim için tek bir tanıma sığdırılamayacak kadar geniş ve derin bir kavram. Şairane bir yanıt vermek istemem, çünkü aşk üzerinde ukalalık yapılacak bir konu değil. Bence aşk, tutkularımızı, sevgimizi, hayranlığımızı ve bağlılığımızı kapsayan güçlü bir duygu. Saygıyla, sevgiyle, hayranlıkla ve büyük bir özveriyle inandığımız her şeye aşk diyebiliriz.”

Bu sözleriyle adeta kalbimize dokunan oyuncu, sadece yakışıklılığıyla değil, duygusal zekasıyla da bir kez daha hayran bıraktı.

Bu sözleriyle adeta kalbimize dokunan oyuncu, sadece yakışıklılığıyla değil, duygusal zekasıyla da bir kez daha hayran bıraktı.

Röportajda ayrıca, yeni bir oyuncu partnerle ekran kimyasını nasıl yakaladığını da anlattı:

“Yeni bir partnerle ekranda uyumu yakalamak, işin en önemli süreçlerinden biri. Sohbetler, fikir alışverişleri ve prova süreçleri sayesinde hem birbirimizi hem de karakterlere olan yaklaşımımızı daha iyi anlıyoruz. Asıl kimya ise sette, günler ilerledikçe doğal bir şekilde oluşuyor ve gelişiyor. Tabii ki bu her zaman kolay bir süreç değil, ancak doğru enerjiyi yakaladığımızda, ortaya gerçekten etkileyici ve başarılı işler çıkıyor.”

Aşkı sadece bir duygu değil, emek ve anlayışla yoğrulmuş bir değer olarak gören oyuncu, Harper’s Bazaar Arabia kapak çekimiyle hem görsel hem de ruhsal olarak mest etti desek yeridir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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