Gupse Özay'la Evliliğinde 5 Yılı Deviren Barış Arduç'tan Şairlere Taş Çıkaran Aşk Tanımı
Ünlü oyuncu Barış Arduç, Ortadoğu’da milyonları peşinden sürüklemeye devam ederken bu kez Harper’s Bazaar Arabia’nın 200’üncü sayısına kapak oldu! Paris’te kamera karşısına geçen Arduç, “Aşk nedir?” sorusuna öyle bir yanıt verdi ki adeta kitabın ortasından konuştu!
Kalplere dokunan, samimiyet dozu yüksek o açıklamalar sosyal medyada olay oldu. Aşkı, tutkuyu, bağlılığı bir cümlede özetledi.
İşte o cümle ve detaylar…
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Sette tanışıp gerçek hayatta masalsı bir ilişkiye yelken açan Gupse Özay ve Barış Arduç aşkı, son yılların en çok sevilen ve en çok konuşulan birlikteliklerinden biri oldu.
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2022 Eylül’ünde dünyaya gelen kızları Jan Asya ise, hem Gupse’ye olan benzerliğiyle hem de ailenin mutluluk tablosundaki yeriyle dikkat çekiyor.
Şimdilerde sadece Türkiye’de değil, Ortadoğu’da da ciddi bir hayran kitlesi bulunan Barış Arduç, bu kez Harper’s Bazaar Arabia dergisinin 200’üncü sayısı için kamera karşısına geçti.
Bu sözleriyle adeta kalbimize dokunan oyuncu, sadece yakışıklılığıyla değil, duygusal zekasıyla da bir kez daha hayran bıraktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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