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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
12.04.2025 - 01:03

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Timothee Chalamet

Timothee Chalamet

Selena Gomez ve Benny Blanco

Selena Gomez ve Benny Blanco

Rihanna

Rihanna

Paul Mescal ve Emma Corrin

Paul Mescal ve Emma Corrin

Meghann Fahy ve Brandon Sklenar

Meghann Fahy ve Brandon Sklenar
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Meghan Markle

Meghan Markle

Kristen Stewart

Kristen Stewart

Kendall Jenner

Kendall Jenner

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Jacob Elordi

Jacob Elordi
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Hailey ve Justin Bieber

Hailey ve Justin Bieber

Adria Arjona ve Jason Momoa

Adria Arjona ve Jason Momoa

Beyonce

Beyonce

Billie Eilish

Billie Eilish

Katy Perry

Katy Perry
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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