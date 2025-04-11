Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Timothee Chalamet
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Selena Gomez ve Benny Blanco
Rihanna
Paul Mescal ve Emma Corrin
Meghann Fahy ve Brandon Sklenar
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Meghan Markle
Kristen Stewart
Kendall Jenner
Jennifer Lopez
Jacob Elordi
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Hailey ve Justin Bieber
Adria Arjona ve Jason Momoa
Beyonce
Billie Eilish
Katy Perry
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