Pembe Öldü mü? Kızılcık Şerbeti Pembe Diziden Neden Ayrıldı?

28 Ekim 2022 tarihinde hayatımıza giren Kızılcık Şerbeti, cuma günlerinin vazgeçilmezi oldu. Dizinin fanları cuma akşamları hiçbir plan yapmadan tüm vaktini diziye ayırırken izleyicinin heyecan ve kaos beklentisi de her zaman karşılandı. Üçüncü sezonuna hayal kırıklığıyla başlangıç yapan Kızılcık Şerbeti fanları dizinin heyecanının kalmadığı konusunda eleştirilerde bulunuyordu. Ancak bu eleştiriler karşılık buldu ve dizinin son yayınlanan bölümlerinde heyecan doruklara ulaştı. Kızılcık Şerbeti 96. bölümüyle hem nefes kesti hem de en sevilen karakter Pembe’nin ölümü hayranlarını oldukça üzdü.

Dizinin demirbaşlarından Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu’nun diziye veda edeceği son bir haftadır konuşuluyordu. Ancak dizinin hayranları Pembe’nin diziden ayrılmasına imkan vermiyor olacaktı ki sette yapılan vedalara bile pek çok kişi inanmadı. Ta ki 96. bölümün finaline ve 97. bölümün fragmanına kadar…

Pembe, 95. bölümde Abdullah ve Işıl ilişkisini öğrenmişti. 96.bölümde Abdullah’tan ve Işıl’dan intikam almak için hazırlıklar yapan Pembe’ye ailesi doğum günü kutlaması gerçekleştirmişti. Pembe, zehir konulan pastadan yiyerek hayatını kaybetti.

Kızılcık Şerbeti setinde Sibel Taşçıoğlu’na veda düzenlendi. Oyuncular rol arkadaşlarının ayrılmasını gözyaşlarıyla karşılarken her biri sosyal medya hesaplarından Sibel Taşçıoğlu’na veda ve teşekkür mesajı yayınladı. Dizinin gelecek hafta yayınlanacak 97. bölüm fragmanında ise Pembe’nin cenazesi gösterildi.

Dizinin en sevilen karakteri Pembe’nin ayrılması ekran başındakileri hem hayal kırıklığına uğrattı hem de duygulandırdı.