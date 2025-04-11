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Pembe Öldü mü? Kızılcık Şerbeti Pembe Diziden Neden Ayrıldı?

Pembe Öldü mü? Kızılcık Şerbeti Pembe Diziden Neden Ayrıldı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.04.2025 - 00:58

Cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti 11 Nisan Cuma günü yayınlanan 96. bölümüyle nefes kesti. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Pembe'nin sahte kalp krizi yürekleri ağızlara getirdi derken günlerdir televizyon gündeminin bir numaralı iddiasının gerçek olduğu ortaya çıktı. Peki Pembe Öldü mü? Kızılcık Şerbeti Pembe Diziden Neden Ayrıldı?

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Pembe Öldü mü?

Pembe Öldü mü?

28 Ekim 2022 tarihinde hayatımıza giren Kızılcık Şerbeti, cuma günlerinin vazgeçilmezi oldu. Dizinin fanları cuma akşamları hiçbir plan yapmadan tüm vaktini diziye ayırırken izleyicinin heyecan ve kaos beklentisi de her zaman karşılandı. Üçüncü sezonuna hayal kırıklığıyla başlangıç yapan Kızılcık Şerbeti fanları dizinin heyecanının kalmadığı konusunda eleştirilerde bulunuyordu. Ancak bu eleştiriler karşılık buldu ve dizinin son yayınlanan bölümlerinde heyecan doruklara ulaştı. Kızılcık Şerbeti 96. bölümüyle hem nefes kesti hem de en sevilen karakter Pembe’nin ölümü hayranlarını oldukça üzdü. 

Dizinin demirbaşlarından Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu’nun diziye veda edeceği son bir haftadır konuşuluyordu. Ancak dizinin hayranları Pembe’nin diziden ayrılmasına imkan vermiyor olacaktı ki sette yapılan vedalara bile pek çok kişi inanmadı. Ta ki 96. bölümün finaline ve 97. bölümün fragmanına kadar… 

Pembe, 95. bölümde Abdullah ve Işıl ilişkisini öğrenmişti. 96.bölümde Abdullah’tan ve Işıl’dan intikam almak için hazırlıklar yapan Pembe’ye ailesi doğum günü kutlaması gerçekleştirmişti. Pembe, zehir konulan pastadan yiyerek hayatını kaybetti. 

Kızılcık Şerbeti setinde Sibel Taşçıoğlu’na veda düzenlendi. Oyuncular rol arkadaşlarının ayrılmasını gözyaşlarıyla karşılarken her biri sosyal medya hesaplarından Sibel Taşçıoğlu’na veda ve teşekkür mesajı yayınladı. Dizinin gelecek hafta yayınlanacak 97. bölüm fragmanında ise Pembe’nin cenazesi gösterildi. 

Dizinin en sevilen karakteri Pembe’nin ayrılması ekran başındakileri hem hayal kırıklığına uğrattı hem de duygulandırdı.

Kızılcık Şerbeti Pembe Diziden Neden Ayrıldı?

Kızılcık Şerbeti Pembe Diziden Neden Ayrıldı?

Kızılcık Şerbeti’nin ilk iki sezon yönetmenliğini Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç üstlendi. Üçüncü sezonda ise yönetmen değişikliği meydana geldi ve Aydın Bulut yönetmen koltuğuna oturdu. Faruk Turgut’un yapımcılığını yaptığı dizinin senaristliğini ise Melis Civelek ile Zeynep Gür üstleniyor. Pembe’nin ölerek diziden ayrılmasının senaryo gereği olduğu belirtildi. Pembe’nin artık hikayesinin bitmesi sonucu diziden ayrıldığı öğrenildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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