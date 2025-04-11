Pembe Öldü mü? Kızılcık Şerbeti Pembe Diziden Neden Ayrıldı?
Cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti 11 Nisan Cuma günü yayınlanan 96. bölümüyle nefes kesti. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Pembe'nin sahte kalp krizi yürekleri ağızlara getirdi derken günlerdir televizyon gündeminin bir numaralı iddiasının gerçek olduğu ortaya çıktı. Peki Pembe Öldü mü? Kızılcık Şerbeti Pembe Diziden Neden Ayrıldı?
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Pembe Öldü mü?
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Kızılcık Şerbeti Pembe Diziden Neden Ayrıldı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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