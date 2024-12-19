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Hem Uygun Fiyatlı Hem de Havalı: 1500 TL Altı Kadın Dış Giyim Ürünleri!

etiket Hem Uygun Fiyatlı Hem de Havalı: 1500 TL Altı Kadın Dış Giyim Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
19.12.2024 - 23:25

'Hem havalı dursun hem de pahalı olmasın.'

'Hem sıcak tutsun hem de uygun fiyatlı olsun.' 

'Bahar için aldığım yeleği zaten az giyiyorum çok para vermek istemiyorum.'

Merak etmeyin tüm dilekleriniz gerçekleşiyor. 1500 TL altına alabileceğiniz şişme yelekler, yağmurluklar ve montları bir araya getirdik. Üstelik bazıları sadece 300-400 TL bandında. Doğru duydunuz... Hem uygun fiyatlı hem de kaliteli kadın dış giyim ürünlerine kavuşabilmek için hemen içeriğimize göz atın.

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 19.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Only Kürklü Kapüşonlu Kadın Mont

Only Kürklü Kapüşonlu Kadın Mont

Dilerseniz kürkünü çıkartarak da kullanabilirsiniz.

İnce dokulu hafif ve rahat bir mont.

Fiyatı 1214 TL.

Only Kürklü Kapüşonlu Kadın Mont

'Aldığımdan beri elim hep bu monta gitti. Duruşunu çok beğendim. Biraz ince ama üşütmedi. Kürkü çıkarılabilir ama ben kürklü beğendim.'

1500 TL altı kadın montlarının hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Only Biker Ceket

Only Biker Ceket

Çok şık görünen suni deri görünümlü biker ceket.

Bahar ayları için ideal.

Fiyatı 1150 TL.

Only Biker Ceket

'Hayvan hakları ile ilgili hassasiyetimden ötürü gerçek deri satın almıyorum. Uzun zamandır kaliteli bir suni deri mont arıyordum. Beklentilerimi tamamıyla karşıladı diyebilirim. Derisi yumuşak ve şık bir modeli var.'

1500 TL altı kadın montlarının hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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DeFacto Regular Fit Ekose Desenli Kaşe Kaban

DeFacto Regular Fit Ekose Desenli Kaşe Kaban

Bu fiyata kesinlikle kaçırılmaması gereken parçalardan!

Fiyatı 371 TL.

DeFacto Regular Fit Ekose Desenli Kaşe Kaban

'Herkes astarlı yazıyor astarsız demiş ama resimlerde zaten astarsız olduğu görünüyor gayet. Yağışsız havalarda rahatlıkla giyilebilecek bir ürün kesinlikle tavsiye ederim, gayet şık duruyor. Hele ki bu fiyata bu parça kesinlikle kaçmaz.'

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Koton V Yaka Düğme Detaylı Kürklü Kaban

Koton V Yaka Düğme Detaylı Kürklü Kaban

Gerçek kürk gibi duran ama aslında gerçek olmayan şık bir parça.

Fiyatı 1350 TL.

Koton V Yaka Düğme Detaylı Kürklü Kaban

'Tek kelimeyle mükemmel bir peluş kürk. O kadar kaliteli ve gerçek duruyor ki.'

1500 TL altı kadın montlarının hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Koton Suni Kürklü Deri Mont

Koton Suni Kürklü Deri Mont

Oldukça havalı bir mont.

İddialı gözükmeyi sevenlerin tercihi.

Ancak biraz tüy döküyor ilk başlarda. Olsun gülü seven dikenine katlanır, öyle değil mi? :)

Fiyatı 1014 TL.

Koton Suni Kürklü Deri Mont

1500 TL altı kadın montlarının hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Only Kadın Mont

Only Kadın Mont

Bu mont çok pofuduk, sıcacık tutuyor ve de çok havalı.

Rengi de müthiş!

Fiyatı 789 TL.

Only Kadın Mont

'Ürünün kesimi, kalıbı ve modeli çok şık tam bedeninizi alın, sıcak tutuyor.'

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Koton Dik Yaka Şişme Mont

Koton Dik Yaka Şişme Mont

Çok uygun fiyatlı, sıcak tutan havalı bir mont.

Fiyatı 614 TL.

Koton Dik Yaka Şişme Mont

'Fiyatına göre güzel bir kalitesi var tavsiye ederim.'

1500 TL altı kadın montlarının hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Koton Kruvaze Düğmeli Cepli Çıkarılabilir Suni Kürklü Kaban

Koton Kruvaze Düğmeli Cepli Çıkarılabilir Suni Kürklü Kaban

Şık ve asil görünümlü bir kaban.

Fiyatı 990 TL.

Koton Kruvaze Düğmeli Cepli Çıkarılabilir Suni Kürklü Kaban

'Kaliteli ve şık bir kaban arıyorsanız güzel bir tercih olacaktır. Rengi duruşu çok güzel. Kalıbı normal geniş değil kesinlikle, kendi beninizi ya da ara bedenseniz bir küçük bedenini almanız naçizane tavsiyemdir.'

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Koton Kemerli Kapüşonlu Peluş Detaylı Kısa Şişme Mont

Koton Kemerli Kapüşonlu Peluş Detaylı Kısa Şişme Mont

Krem rengi siyah peluş detaylı zarif ve uygun fiyatlı bir mont.

Fiyatı 856 TL.

Koton  Kemerli Kapüşonlu Peluş Detaylı Kısa Şişme Mont

1500 TL altı kadın montlarının hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Kapüşonlu Çıtçıtlı Yağmurluk

Kapüşonlu Çıtçıtlı Yağmurluk

Katla koy çantana... Çok pratik bir yağmurluk.

Fiyatı 124 TL.

Kapüşonlu Çıtçıtlı Yağmurluk

'Beğendim. Poşet gibi olanlardan değil daha kalın bir yapısı var. Kapüşonu boyunun uzunluğu ideal. İş görüyor kesinlikle.'

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DeFactoFit Su İtici Slim Fit Kapüşonlu Sporcu Şişme Yelek

DeFactoFit Su İtici Slim Fit Kapüşonlu Sporcu Şişme Yelek

Kapüşon detaylı slim fit beyaz renk yelek spor kombinleriniz için harika bir dış giyim seçeneği.

Fiyatı 638 TL.

DeFactoFit Su İtici Slim Fit Kapüşonlu Sporcu Şişme Yelek

1500 TL altı kadın montlarının hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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