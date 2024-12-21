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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
21.12.2024 - 13:16

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 19.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi: Güçlü Bir Psikolojiye Sahip Olmanın Yolları

Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi: Güçlü Bir Psikolojiye Sahip Olmanın Yolları

Bazen senin de aklından geçiyor mu hiç; bu insanlar nasıl bu kadar rahatlar, nasıl kafaya takmıyorlar, nasıl üzülmüyorlar diye. Benim aklımdan geçiyor açıkçası. Bir psikolog olmama rağmen ben de bazen aynı hatalara düşüyorum, aynı şeylere üzülüyorum ve sonra her seferinde olduğu gibi kendime kızıyorum; bir öğrenemedin şu hayatı diye.

Hayatın acemisi gibi hissediyorum kendimi.

Oysa pek çok kişi bir psikolog olarak her derdini çözmüşsün, her zaman mutlu ve huzurluymuşsun gibi zannediyor. Halbuki bazen terzi kendi söküğünü dikemiyor.

İşte Beyhan Budak bu kitabı; kendi gibi, yıllar geçse de hala bu hayatın acemisi olanlara, hassas ve duygusal insanlara, hayatın zorlu yollarından geçmekte olanlara yazmış.

Ve kitabı da çok satanların ilk sırasına yerleşmiş...

Fiyatı 99 TL.

Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi: Güçlü Bir Psikolojiye Sahip Olmanın Yolları

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İyi Hissetmek - Dr. David D. Burns

İyi Hissetmek - Dr. David D. Burns

İşte size iyi hissettirecek bir kitap.

Kendinizi kaygı, suçluluk, kötümserlik, erteleme, düşük özgüven saygısı ve depresyonun diğer ‘dipsiz kuyularından’ ilaçsız kurtarabilirsiniz. İyi Hissetmek’te, psikiyatrist Dr. David D. Burns duygularınızı harekete geçirecek ve hayata daha olumlu bakmanızı sağlayacak, bilimsel olarak test edilmiş teknikler sunuyor.

Fiyatı 258 TL.

İyi Hissetmek - Dr. David D. Burns

'İnsanın düşüncelerinin duygularını yarattığı fikri enfes, düşünce kalıplarını değiştirince hayata bakışınız ve tepkileriniz değişecek.'

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Buz ve Ateşin Dünyası (Şömiz Kapak): Westeros'un ve Taht Oyunları'nın Bilinmeyen Hikayesi

Buz ve Ateşin Dünyası (Şömiz Kapak): Westeros'un ve Taht Oyunları'nın Bilinmeyen Hikayesi

170'ten fazla özgün renkli illüstrasyonun yer aldığı bu ihtişamlı eser, Buz ve Ateş'in Şarkısı serisinde yaşanan olaylara yol açan destansı savaşların, amansız mücadelelerin ve cüretkar isyanların anlatıldığı, Yedi Krallık'ın kapsamlı bir tarihidir. 

Bu eserde, üstatların ve septonların tüm birikimleri, ilmi, spekülasyonlar ve dilden dile aktarılan halk hikayeleri bir araya getirilmiştir. Şafak Çağı'ndan Kahramanlar Çağı'na; İlk İnsanlar'ın gelişinden Fatih Aegon'un dünyaya gelişine; Aegon'un Demir Taht'ı kurmasından Robert'ın İsyanı'na ve Deli Kral II. Aerys Targaryen'in tahttan düşüşüne kadar uzanan; Starklar, Lannisterlar, Baratheonlar ve Targaryenlerin bugün sürdürdükleri mücadelelerin arkasındaki tarih... George R. R. Martin'in göz kamaştırıcı bir şekilde kurguladığı evreninin tamamlayıcı parçası olan Buz ve Ateş'in Dünyası, kalemin kılıçtan çok daha güçlü olduğunun gözle görülür, elle tutulur bir kanıtıdır.

Fiyatı 596 TL.

Buz ve Ateşin Dünyası (Şömiz Kapak) 

'Kitap muhteşem. Hem hasarsız geldi o ayrı ama çoktan almak istiyordum ama stokta yoktu ikinci el çok pahalıydı yeniden gelmesi harika bu evrene ilginiz varsa alın.'

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Hayat Oyunu Nasıl Oynanır? - Florence Scovel Shinn

Hayat Oyunu Nasıl Oynanır? - Florence Scovel Shinn

Eğer değişim için harekete geçmezseniz, bileklerinizdeki kelepçelerin farkına varmazsınız bile.

Aslında kolay bir şekilde hayatınızı değiştirebilirsiniz çünkü aradığınız her şeyin cevabı sizsiniz; güç sizin içinizde.

İçinizde yaşadıklarınızı dışınıza yansıtan devasa bir aynadır yaşadığımız dünya ve her şey sizin evrene nasıl mesajlar gönderdiğinizle ilgilidir. Bu kitapta göreceksiniz ki çözüme odaklanırsanız çözüm; soruna odaklanırsanız sorun gelişecektir ve büyüyecektir. Emin olun bunların hepsi test edildi ve onaylandı.

Fiyatı 54 TL.

Hayat Oyunu Nasıl Oynanır? - Florence Scovel Shinn

'1871 doğumlu bir yazarın kişisel gelişime attığı kusursuz bir imza. Kısa ve öz ama etkileyici... 2 defa okudum. Olumlamaları not aldım.'

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Sherlock Holmes Bütün Hikayeleri Tek Cilt Özel Basım

Sherlock Holmes Bütün Hikayeleri Tek Cilt Özel Basım

Meraklılarının kütüphanesine koymaları gereken özel basım tek cilt Sherlock Holmes hikayeleri.

Fiyatı 398 TL.

Sherlock Holmes Bütün Hikayeleri Tek Cilt Özel Basım

'Bu fiyata tüm hikayelerini almak, özellikle tek cilt halinde, gerçekten harika. Normalde tek cilt kitaplar çok pahalı oluyor. Paketleme mükemmeldi ve kargo da çok hızlı geldi. Gerçekten çok memnun kaldım; mutlaka alın!'

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Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

Ray Bradbury sadece bilimkurgunun değil fantastik edebiyatın ve korkunun da yirminci yüzyıldaki ustalarından biri. Bilimkurgunun 'iyi edebiyat' da olabileceğini kanıtlayan belki de ilk yazar. Yayımlandığı anda klasikleşen, distopya edebiyatının dört temel kitabından biri olan Fahrenheit 451 ise bir yirminci yüzyıl başyapıtı.

'Yazılmış en iyi bilimkurgu romanı. İlk okuduğumda, yarattığı dünyayla kabuslar görmeme sebep olmuştu.' -Margaret Atwood

Fiyatı 90 TL.

Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

'Bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Keşke daha önce okusaymışım.'

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Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden Matt Haig; Nora'nın pişmanlıklara, ihtimallere ve yeniden seçme imkanına dair çıktığı bu yolculukta, ona eşlik edecek okurlara sürükleyici ve insanın en temel sorunlarını konu alan bir kurgu sunuyor.

Fiyatı 147 TL.

Gece Yarısı Kütüphanesi

'Ben bu kitabı kötü bir dönemimde okumuştum. Bakış açımı farklı noktalara çekmem konusunda çok yardımcı oldu. Bana çok şey kattı diyebilirim. Herkeste aynı etkiyi yaratacak diye bir şey yok ama bence herkes bu kitaba bir şans vermeli.'

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İntermezzo - Sally Rooney

İntermezzo - Sally Rooney

Başka insanların talepleri bitmez, yalnızca çoğalır.

Hep daha karmaşık, daha zordur.Bu da, diye düşünüyor, daha çok hayat, hayatın hep daha fazlası demenin bir başka yolu.

Fiyatı 186 TL.

İntermezzo - Sally Rooney

'Popülerliği bittikten sonra okumak için aldım en uygun Amazon'da indirime girmişti.'

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Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Kuantum düşünce tekniğinin temelinde yer alan Rezonans Kanunu'na göre sizi isteklerinizi gerçekleştirmekten alıkoyan sınırlar yalnızca kalbinizdedir. Pierre Franckh bu kitapta arzularınızı bloke edebilme potansiyeline sahip iç ve dış etkileri nasıl ortadan kaldıracağınızı, hedeflerinize dair pozitif bir imgelemeyi nasıl yapacağınızı, nasıl güçlü rezonans alanı kuracağınızı, düşünce gücünüz ve hislerinizle hayatınızda olmasını istediğiniz değişiklikleri nasıl elde edeceğinizi anlatıyor.

Fiyatı 126 TL.

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

'Kitap çekim yasasına giriş hakkında yazarın deneyimlerinden örnekler verdiği bir eser. Başlangıç için etkili, edebi bir eser olmadığı için anlaşılır ve basit anlatıma sahip.'

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Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

Şimdiden uyarayım, gerçekler canınızı çok acıtacak. Tüm hayalleriniz ve umutlarınız yerle bir olacak ama sonra daha sağlam bir şekilde tekrar yeşerecekler. Eğer gerçeklerin acımasızlığı ile yüzleşmeye hazır değilseniz hemen yan tarafta duran birbirinin benzeri klasik gelişim kitaplarından birini alın lütfen.

Şimdi hazırsanız, emniyet kemerinizi bağlayın ve koltuklarınızı dik konuma getirin.

Çünkü hayatınızda ilk kez gerçeklerin türbülansına gireceksiniz ve uçuşunuz ekonomi sınıfı.'

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara

Fiyatı 119 TL.

Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

'Kendisini doçentliğinden beri youtube ve twitter üzerinden takip ediyorum. Oldukça akıcı bir dille yazılmış hemencecik okunuyor. Ayrıca her konu için bir araştırma detaylı olarak (bu kitabın amacı çerçevesinde özetlenerek) anlatılmış. İçerik olarak bir tür anti-ted konuşması gibi düşünebilirsiniz. Ben o yönüyle çok beğendim. 'Kendi işimi kuracağım...' diye siyah boğazlı kazakla yola çıkan arkadaşlar önce bu kitabı okumalılar.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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