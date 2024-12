Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Bazen senin de aklından geçiyor mu hiç; bu insanlar nasıl bu kadar rahatlar, nasıl kafaya takmıyorlar, nasıl üzülmüyorlar diye. Benim aklımdan geçiyor açıkçası. Bir psikolog olmama rağmen ben de bazen aynı hatalara düşüyorum, aynı şeylere üzülüyorum ve sonra her seferinde olduğu gibi kendime kızıyorum; bir öğrenemedin şu hayatı diye.

Hayatın acemisi gibi hissediyorum kendimi.

Oysa pek çok kişi bir psikolog olarak her derdini çözmüşsün, her zaman mutlu ve huzurluymuşsun gibi zannediyor. Halbuki bazen terzi kendi söküğünü dikemiyor.

İşte Beyhan Budak bu kitabı; kendi gibi, yıllar geçse de hala bu hayatın acemisi olanlara, hassas ve duygusal insanlara, hayatın zorlu yollarından geçmekte olanlara yazmış.

Ve kitabı da çok satanların ilk sırasına yerleşmiş...

Fiyatı 99 TL.

Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi: Güçlü Bir Psikolojiye Sahip Olmanın Yolları

