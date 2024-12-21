Aşkım Kapışmak'tan Tahammülsüzlük ve Şiddete Karşı "Genelevleri ve Kumarhaneleri Açın" Tavsiyesi!

Aşkım Kapışmak, ülkemizde artan suçları değerlendirirken sebeplerini travmalara bağladı. Kapışmak, 'Bir kere travmalarımız çok fazla. Onlar çok tetiklendi, psikolojik olarak baktığında. Olaylar çok arttı. Bir de cinsellik çok bastırılmış bir duygu. Kumar bağımlılığı tepede şu an. Cinsel bağımlılığı, alkol bağımlılığı artmış durumda.' diyerek başladı sözlerine.

Travmaların yanında bastırılmış duygulara işaret eden Kapışmak, terapistlere seslendi: 'Siz biliyorsunuz dimi bunlar neden arttı?'