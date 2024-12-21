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Aşkım Kapışmak'tan Tahammülsüzlük ve Şiddete Karşı "Genelevleri ve Kumarhaneleri Açın" Tavsiyesi!

Aşkım Kapışmak'tan Tahammülsüzlük ve Şiddete Karşı "Genelevleri ve Kumarhaneleri Açın" Tavsiyesi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.12.2024 - 16:30

Ünlü oyuncu Evrim Akın, YouTube kanalında dikkat çeken konuklar ağırlıyor. Konukları ile yaptığı sohbetlerle gündemden düşmeyen Akın, bu kez Davranış Bilimi Uzmanı Aşkım Kapışmak'ı konuk etti. Evlilik, ilişkiler ve günümüz toplumu üzerine konuşan Kapışmak, Evrim Akın'ın 'Neden bu kadar çok bahis, taciz, şiddet, tahammülsüzlük arttı?' sorusuna detaylı bir şekilde yanıt verdikten sonra tavsiyelerde de bulundu. Ünlü yazar, 'genelev ve kumarhaneleri açarsanız ülke rahatlar' dedi. 

İşte, detaylar...

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Amerikan Üniversitesi Newport'ta Davranış Bilimleri- Psikoloji eğitimi alan Aşkım Kapışmak, yazdığı kitaplar ve katıldığı programlarda ilişkiler hakkında yaptığı yorumlarla sık sık gündeme geliyor.

Amerikan Üniversitesi Newport'ta Davranış Bilimleri- Psikoloji eğitimi alan Aşkım Kapışmak, yazdığı kitaplar ve katıldığı programlarda ilişkiler hakkında yaptığı yorumlarla sık sık gündeme geliyor.

"Aşkımın Beden Dili", "Beni Benimle Aldatır mısın?", "Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan" ve "Kalbin Anahtarı gibi pek çok kitap yazan Kapışmak, Elma Dersem Çık, Nasipse Olur ve Kolpaçino 4 4'lük gibi filmlerinde de ekran önünde yerini aldı.

"Aşkımın Beden Dili", "Beni Benimle Aldatır mısın?", "Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan" ve "Kalbin Anahtarı gibi pek çok kitap yazan Kapışmak, Elma Dersem Çık, Nasipse Olur ve Kolpaçino 4 4'lük gibi filmlerinde de ekran önünde yerini aldı.

Son olarak Evrim Akın'ın YouTube kanalına konuk olan Davranış Bilimi Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, ünlü oyuncunun sorularını yanıtladı.

Son olarak Evrim Akın'ın YouTube kanalına konuk olan Davranış Bilimi Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, ünlü oyuncunun sorularını yanıtladı.

Programda, evlilikten ilişkilere, toplumsal sorunlardan sürü psikolojisine pek çok konuya değinen Aşkım Kapışmak, günümüz toplumunda artan tahammülsüzlük üzerine de konuştu.

Evrim Akın'ın sorduğu "Neden bu kadar çok bahis, taciz, şiddet, tahammülsüzlük arttı?" sorusuna yanıt veren Aşkım Kapışmak, toplumdaki sorunların yanı sıra bu sorunların çözümüne de değindi.

Evrim Akın'ın sorduğu "Neden bu kadar çok bahis, taciz, şiddet, tahammülsüzlük arttı?" sorusuna yanıt veren Aşkım Kapışmak, toplumdaki sorunların yanı sıra bu sorunların çözümüne de değindi.

Aşkım Kapışmak, ülkemizde artan suçları değerlendirirken sebeplerini travmalara bağladı. Kapışmak, 'Bir kere travmalarımız çok fazla. Onlar çok tetiklendi, psikolojik olarak baktığında. Olaylar çok arttı. Bir de cinsellik çok bastırılmış bir duygu. Kumar bağımlılığı tepede şu an. Cinsel bağımlılığı, alkol bağımlılığı artmış durumda.' diyerek başladı sözlerine. 

Travmaların yanında bastırılmış duygulara işaret eden Kapışmak, terapistlere seslendi: 'Siz biliyorsunuz dimi bunlar neden arttı?'

Ünlü yazar, artan bahis, taciz ve şiddet olaylarını azaltacağını düşündüğü bir de tavsiyede bulundu: "Genelevleri ve kumarhaneleri açarsan ülke rahatlar" dedi.

Ünlü yazar, artan bahis, taciz ve şiddet olaylarını azaltacağını düşündüğü bir de tavsiyede bulundu: "Genelevleri ve kumarhaneleri açarsan ülke rahatlar" dedi.

'Bunlar bastırılmış duygular, tutkular askına baktığında. Bu ülkede tacizi tecavüzü azaltmak istiyorsanız. Hiçbir ülkede bitiremezsin bunu. Ama azaltmak istiyorsan genelevleri, bahis oyunlarını ve kumarı azaltacaksan da kumarhaneleri tekrar açman gerekiyor.' diyerek tavsiyede bulunurken, dikkat çeken bu tavsiyenin nedenini de açıklamayı ihmal etmedi. 

Kapışmak daha sonra, 'Çünkü sağlıklı insanlar zaten buralara gitmez. Ama nerede sapık var bunlar gidip bir şekilde bu gibi yerlere gidip rahatlatıyordu kendinilerini. Avrupa'da öyle. Bu duyguyu boşaltacak bir şey lazım. Her şey sokak ortalarında, sokaklar şu an genelev gibi oldu. Kusura bakmayın bu özgürlük de değil, açık konuşayım. Özgürlük başka bir şey, bir kaliteniz olsun yani. Açacaksın kumarhaneleri, genelevleri bak nasıl rahatlıyor ülke.'' ifadelerini kullandı.

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Sapkınlığın ve travmatik olayların psikolojik yanlarını değerlendiren Kapışmak, basın ve yayın organlarında bazı görüntülerin fazla yer almasından da şikayet etti.

Sapkınlığın ve travmatik olayların psikolojik yanlarını değerlendiren Kapışmak, basın ve yayın organlarında bazı görüntülerin fazla yer almasından da şikayet etti.

Suç videolarının kötü davranışları tetiklediğinin altını çizdi.

Aşkım Kapışmak'ın son tavsiyesi ise "cinsellik eğitimi" oldu! Ailelerden eğitim kurumlarına bu konunun uzmanlar tarafından doğru şekilde anlatılması gerektiğini hatırlattı.

Aşkım Kapışmak'ın son tavsiyesi ise "cinsellik eğitimi" oldu! Ailelerden eğitim kurumlarına bu konunun uzmanlar tarafından doğru şekilde anlatılması gerektiğini hatırlattı.

İşte, Evrim Akın'ın Aşkım Kapışmak'ı konuk ettiği program 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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