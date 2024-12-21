Aşkım Kapışmak'tan Tahammülsüzlük ve Şiddete Karşı "Genelevleri ve Kumarhaneleri Açın" Tavsiyesi!
Aşkım Kapışmak'tan Tahammülsüzlük ve Şiddete Karşı "Genelevleri ve Kumarhaneleri Açın" Tavsiyesi!
Ünlü oyuncu Evrim Akın, YouTube kanalında dikkat çeken konuklar ağırlıyor. Konukları ile yaptığı sohbetlerle gündemden düşmeyen Akın, bu kez Davranış Bilimi Uzmanı Aşkım Kapışmak'ı konuk etti. Evlilik, ilişkiler ve günümüz toplumu üzerine konuşan Kapışmak, Evrim Akın'ın 'Neden bu kadar çok bahis, taciz, şiddet, tahammülsüzlük arttı?' sorusuna detaylı bir şekilde yanıt verdikten sonra tavsiyelerde de bulundu. Ünlü yazar, 'genelev ve kumarhaneleri açarsanız ülke rahatlar' dedi.
İşte, detaylar...
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Amerikan Üniversitesi Newport'ta Davranış Bilimleri- Psikoloji eğitimi alan Aşkım Kapışmak, yazdığı kitaplar ve katıldığı programlarda ilişkiler hakkında yaptığı yorumlarla sık sık gündeme geliyor.
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"Aşkımın Beden Dili", "Beni Benimle Aldatır mısın?", "Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan" ve "Kalbin Anahtarı gibi pek çok kitap yazan Kapışmak, Elma Dersem Çık, Nasipse Olur ve Kolpaçino 4 4'lük gibi filmlerinde de ekran önünde yerini aldı.
Son olarak Evrim Akın'ın YouTube kanalına konuk olan Davranış Bilimi Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, ünlü oyuncunun sorularını yanıtladı.
Evrim Akın'ın sorduğu "Neden bu kadar çok bahis, taciz, şiddet, tahammülsüzlük arttı?" sorusuna yanıt veren Aşkım Kapışmak, toplumdaki sorunların yanı sıra bu sorunların çözümüne de değindi.
Ünlü yazar, artan bahis, taciz ve şiddet olaylarını azaltacağını düşündüğü bir de tavsiyede bulundu: "Genelevleri ve kumarhaneleri açarsan ülke rahatlar" dedi.
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Sapkınlığın ve travmatik olayların psikolojik yanlarını değerlendiren Kapışmak, basın ve yayın organlarında bazı görüntülerin fazla yer almasından da şikayet etti.
Aşkım Kapışmak'ın son tavsiyesi ise "cinsellik eğitimi" oldu! Ailelerden eğitim kurumlarına bu konunun uzmanlar tarafından doğru şekilde anlatılması gerektiğini hatırlattı.
İşte, Evrim Akın'ın Aşkım Kapışmak'ı konuk ettiği program 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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