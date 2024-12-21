İçindeki Boşluk Hangi Duygu Eksikliğinden Kaynaklanıyor?
İçindeki Boşluk Hangi Duygu Eksikliğinden Kaynaklanıyor?
Bazen hayatın hızlı temposunda kendimizi biraz yorgun ve boş hissettiğimiz olur. Bu durum, genellikle içimizde bir yerlerde bir şeylerin eksik olduğunu hissettiğimizde meydana gelir. Ancak bu eksikliği tam olarak neyin oluşturduğunu çoğu zaman belirlemekte zorlanırız. İşte tam da bu noktada, bu boşluğun hangi duygu eksikliğinden kaynaklandığını anlamak için biraz daha derinlere inmemiz gerekiyor.
İçindeki Boşluk Hangi Duygu Eksikliğinden Kaynaklanıyor?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. En sık ne tür bir boşluk hissediyorsun?
4. Sosyal ilişkilerinde seni en çok rahatsız eden şey nedir?
5. Birine seni daha iyi anlaması için ne söylemek istersin?
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6. Kendine dair en büyük kaygını nasıl tanımlarsın?
7. Zaman zaman kendini ve hayatını sorguladığın oluyor mu?
8. Kendini en çok hangi durumda yalnız hissedersin?
9. Ne kadar süredir bu eksikliği hissediyorsun?
10. Son olarak sen değiştiğini hissediyor musun?
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Sevgi Eksikliği
Güven Eksikliği
Değerli Olma Hissinin Eksikliği
Bağlılık ve Aidiyet Eksikliği
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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