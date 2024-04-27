Bu Sefer Affetmedi: Eski Survivor Yarışmacısı Aycan Yanaç, İhanete Uğrayınca Gece Kulübünü Birbirine Kattı!
Bu Sefer Affetmedi: Eski Survivor Yarışmacısı Aycan Yanaç, İhanete Uğrayınca Gece Kulübünü Birbirine Kattı!
Survivor'ın sevilen yüzlerinden Aycan Yanaç, sevgilisi tarafından ihanete uğradığını öğrenince gece kulübünü birbirine kattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2020 yılında Survivor'da izlediğimiz Aycan Yanaç'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Tatlı tavırlarıyla dikkatleri üstüne çeken Aycan Yanaç, sempatikliği ve diğer yarışmacılara kıyasla kavgalardan uzak durmasıyla gönülleri kazanmıştı hatırlarsanız.
2020 yılındaki başarısından sonra 2022 sezonunda bir kez daha All Star'a katılan Yanaç, yarışma sırasında önce koronavirüse yakalanmış, ardından daha fazla bu şartlarda dayanamadığını söyleyerek kendi isteğiyle ayrılmak istediğini belirtmişti.
Yarışma devam ettiği sırada sevgilisinden ayrılan Aycan Yanaç, ayrılığının finale gitmesini engellediğini de söylemişti. Hatta hatırlarsanız o dönem Yanaç'ın ihanete uğradığı iddia edilmiş ancak Yanaç bu iddiaları yalanlamış ve yarışmadan sonra yeniden sevgilisiyle barışmıştı.
Bir dargın bir barışık olsa da Zeyd ile ilişkisine tam gaz devam eden Aycan Yanaç, geçtiğimiz günlerde ihanete uğradığını öğrendi.
Sevgilisi Zeyd'in Ortaköy'de bir gece kulübünde kendisini aldattığını öğrenen Yanaç, sevgilisini başka bir kadın ile yakalayınca ortalığı birbirine kattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İhaneti ispatladıktan sonra sevgilisine tokat attığı söylenen Aycan Yanaç, kendisi için artık bu meselenin tamamen kapandığını da söyledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın