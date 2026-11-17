Asfaltta Taşın Yüzde 16'sını Pet Şişeyle Değiştirdiler: Ömrü 4 Katına Çıktı
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İranlı araştırmacılar kullanılmış pet şişeleri öğütüp asfalttaki taşın bir kısmının yerine kullandı. Laboratuvar testlerinde plastik katkılı asfaltın yorulma ömrü yüzde 295 arttı.
İşte detaylar...
Şişeler önce doğal taşa benzeyen parçacıklara dönüştürüldü.
En iyi sonucu 4,75 ile 12,5 milimetre arasındaki parçacıklar verdi.
PET, orta ve yüksek sıcaklıklarda kireç taşından daha iyi sonuç verdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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