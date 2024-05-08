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Bir Zamanlar Sevgili Olduğunu Öğrendiğiniz Zaman Ağzınızın Bir Karış Açık Kalacağı Ünlü Çiftler!

Bir Zamanlar Sevgili Olduğunu Öğrendiğiniz Zaman Ağzınızın Bir Karış Açık Kalacağı Ünlü Çiftler!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
08.05.2024 - 14:23

Eskiden yaşadıkları deli dolu aşklarıyla bir dönemin en popüler çifti olan ancak şimdilerde birçok kişinin bilmediği çiftleri derledik.

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Melek Baykal - Zafer Ergin

Melek Baykal - Zafer Ergin

Beyazıt Öztürk - Çağla Şikel

Beyazıt Öztürk - Çağla Şikel

Hadise - Sinan Akçıl

Hadise - Sinan Akçıl

Merve Boluğur - Tolgahan Sayışman

Merve Boluğur - Tolgahan Sayışman

Aysun Kayacı - Emre Aşık

Aysun Kayacı - Emre Aşık
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Tolgahan Sayışman - Serenay Sarıkaya

Tolgahan Sayışman - Serenay Sarıkaya

Tuba Ünsal - Mustafa Sandal

Tuba Ünsal - Mustafa Sandal

Bade İşçil - Mahsun Kırmızıgül

Bade İşçil - Mahsun Kırmızıgül

Cansu Dere - Cem Yılmaz

Cansu Dere - Cem Yılmaz

Gülşen - Alişan

Gülşen - Alişan
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Kadir Doğulu - Hande Yener

Kadir Doğulu - Hande Yener

Emrah - Asuman Krause

Emrah - Asuman Krause

Beren Saat - Alper Kul

Beren Saat - Alper Kul

Kıvanç Tatlıtuğ - Meltem Cumbul

Kıvanç Tatlıtuğ - Meltem Cumbul

Berrak Tüzünataç - Okan Bayülgen

Berrak Tüzünataç - Okan Bayülgen
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İsmail Hacıoğlu - Ceyda Düvenci

İsmail Hacıoğlu - Ceyda Düvenci

Mehmet Ali Alabora - Doğa Rutkay

Mehmet Ali Alabora - Doğa Rutkay

Okan Bayülgen - Zeyno Günenç

Okan Bayülgen - Zeyno Günenç

Berrak Tüzünataç - Can Bonomo

Berrak Tüzünataç - Can Bonomo

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