Bir Zamanlar Sevgili Olduğunu Öğrendiğiniz Zaman Ağzınızın Bir Karış Açık Kalacağı Ünlü Çiftler!
Bir Zamanlar Sevgili Olduğunu Öğrendiğiniz Zaman Ağzınızın Bir Karış Açık Kalacağı Ünlü Çiftler!
Eskiden yaşadıkları deli dolu aşklarıyla bir dönemin en popüler çifti olan ancak şimdilerde birçok kişinin bilmediği çiftleri derledik.
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Melek Baykal - Zafer Ergin
Beyazıt Öztürk - Çağla Şikel
Hadise - Sinan Akçıl
Merve Boluğur - Tolgahan Sayışman
Aysun Kayacı - Emre Aşık
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Tolgahan Sayışman - Serenay Sarıkaya
Tuba Ünsal - Mustafa Sandal
Bade İşçil - Mahsun Kırmızıgül
Cansu Dere - Cem Yılmaz
Gülşen - Alişan
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Kadir Doğulu - Hande Yener
Emrah - Asuman Krause
Beren Saat - Alper Kul
Kıvanç Tatlıtuğ - Meltem Cumbul
Berrak Tüzünataç - Okan Bayülgen
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İsmail Hacıoğlu - Ceyda Düvenci
Mehmet Ali Alabora - Doğa Rutkay
Okan Bayülgen - Zeyno Günenç
Berrak Tüzünataç - Can Bonomo
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