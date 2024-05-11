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Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Anastasia Pokreshchuk’un Estetiksiz Hali Görenleri Şoke Etti!

Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Anastasia Pokreshchuk’un Estetiksiz Hali Görenleri Şoke Etti!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
11.05.2024 - 23:42

Dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklarına sahip Anastasia Pokreshchuk’un estetik yaptırmadan önceki hali ortaya çıktı. Pokreshchuk’un estetiksiz hali hayrete düşürdü.

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Geçirdiği estetik ameliyatlarla dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk, estetikleri yüzünden çok eleştirilse de eleştirileri dikkate almadığını ve yanaklarının ona yeterli gelmediğini söylüyordu.

Geçirdiği estetik ameliyatlarla dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk, estetikleri yüzünden çok eleştirilse de eleştirileri dikkate almadığını ve yanaklarının ona yeterli gelmediğini söylüyordu.

Estetik işlemlerine hız kesmeden devam eden ünlü modelin bundan 4 yıl önceki estetiksiz hali ise sosyal medyada gündem oldu. Pokreshchuk’un estetiksiz halini hem görenler tanıyamadı hem de hayrete düştü.

Estetik işlemlerine hız kesmeden devam eden ünlü modelin bundan 4 yıl önceki estetiksiz hali ise sosyal medyada gündem oldu. Pokreshchuk’un estetiksiz halini hem görenler tanıyamadı hem de hayrete düştü.

İşte Anastasia Pokreshchuk’un estetiksiz hali 👇🏻

İşte Anastasia Pokreshchuk’un estetiksiz hali 👇🏻

Siz ünlü modelin estetik yaptırmadan önceki halini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

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