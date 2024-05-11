Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Anastasia Pokreshchuk’un Estetiksiz Hali Görenleri Şoke Etti!
Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Anastasia Pokreshchuk’un Estetiksiz Hali Görenleri Şoke Etti!
Dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklarına sahip Anastasia Pokreshchuk’un estetik yaptırmadan önceki hali ortaya çıktı. Pokreshchuk’un estetiksiz hali hayrete düşürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçirdiği estetik ameliyatlarla dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk, estetikleri yüzünden çok eleştirilse de eleştirileri dikkate almadığını ve yanaklarının ona yeterli gelmediğini söylüyordu.
Estetik işlemlerine hız kesmeden devam eden ünlü modelin bundan 4 yıl önceki estetiksiz hali ise sosyal medyada gündem oldu. Pokreshchuk’un estetiksiz halini hem görenler tanıyamadı hem de hayrete düştü.
İşte Anastasia Pokreshchuk’un estetiksiz hali 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın