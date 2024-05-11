İsrail Yuhalandı: Bol Kaoslu Eurovision 2024’ün Birincisi Belli Oldu!
İsrail Yuhalandı: Bol Kaoslu Eurovision 2024’ün Birincisi Belli Oldu!
İsveç’te düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda kazanan belli oldu!
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Eurovision 2024 İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşti. 11 Mayıs, Cumartesi günü başlayan finalde 25 ülke yarıştı. Kıran kırana geçen bir müzik ziyafetinin ardından Eurovision 2024'ün kazananı belli oldu!
Yarışma sırasında 20 yaşındaki İsrailli şarkıcı Eden Golan, seyircilerin tepkisiyle karşılaştıktan sonra sahneyi terk etmek zorunda kalmıştı.
Eurovision 2024'ün kazananı 591 puanla İsviçre oldu. The Code isimli şarkısıyla yarışan Nemo 68. Eurovision yarışmasının galibi oldu.
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