Yuhalandı! Eurovision'da İsrail'i Temsil Eden Eden Golan’a Büyük Tepki
Yuhalandı! Eurovision'da İsrail'i Temsil Eden Eden Golan’a Büyük Tepki
İsveç’te düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda, katılımı büyük protestolara yol açan İsrailli şarkıcı Eden Golan, finalde şarkısını söylerken yuhalandı. İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına yönelik tepkiler sürerken finalde şarkı söyleyen 20 yaşındaki İsrailli şarkıcı Eden Golan, seyircilerin tepkisiyle karşılaştı.
Oylama sırasında da canlı olarak İsrail'e bağlandıklarında tribünlerde ıslıklar ve tepkiler yükseldi.
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İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda, katılımı büyük protestolara yol açan İsrailli şarkıcı Eden Golan, sahnede şarkısını söylerken yuhalandı.
İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına yönelik tepkiler sürerken finalde şarkı söyleyen 20 yaşındaki İsrailli şarkıcı Eden Golan, seyircilerin tepkisiyle karşılaştı.
20 yaşındaki İsrailli şarkıcı Eden Golan performansını sergilerken basın odasındaki birçok gazeteci salonu terk etti.
Golan, gün içinde de yarışmanın finalinin yapılacağı Malmö Arena'ya 100 araçlık İsveç polisi eşliğinde gitti. Golan'ı taşıyan polis eskortlu konvoy kameraya yansıdı. Bir polis helikopteri ise konvoyu havadan takip etti.
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