Yuhalandı! Eurovision'da İsrail'i Temsil Eden Eden Golan’a Büyük Tepki

İsveç’te düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda, katılımı büyük protestolara yol açan İsrailli şarkıcı Eden Golan, finalde şarkısını söylerken yuhalandı. İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına yönelik tepkiler sürerken finalde şarkı söyleyen 20 yaşındaki İsrailli şarkıcı Eden Golan, seyircilerin tepkisiyle karşılaştı.

Oylama sırasında da canlı olarak İsrail'e bağlandıklarında tribünlerde ıslıklar ve tepkiler yükseldi.