Nükhet Duru'nun Kadınlara Yönelik "Tayt Bir Kıyafet Değildir" Çıkışı Ortalığı Fena Karıştırdı!
Nükhet Duru'nun Kadınlara Yönelik "Tayt Bir Kıyafet Değildir" Çıkışı Ortalığı Fena Karıştırdı!
Türk pop müziğinin en önemli seslerinden biri olan Nükhet Duru'nun kadınların tayt giymesi ile ilgili söylediği sözler ortalığı fena karıştırdı.
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70'li ve 80'li yıllarda Türkiye'de popüler müziğin en güçlü seslerinden ve en meşhur şarkıcılarından biri olan Nükhet Duru, günümüzde de hem şarkıları hem açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
Hatırlarsanız ünlü sanatçı geçtiğimiz yıllarda kadınların tayt giymesi ile ilgili söylediği sözler ile gündeme gelmiş Duru'nun "Herkes sevdiğini, içinde rahat hissettiğini giyebilir. Yeter ki tayt giymesinler. Hiç sevmiyorum. Taytın nasıl giyileceği unutuldu." sözleri çok eleştirilmişti.
Bu açıklamanın üzerinden yıllar geçmiş olsa da Nükhet Duru'nun tayt giymek ile ilgili fikirleri pek değişmemiş olacak ki ünlü sanatçıdan bugün yeni tayt açıklamaları geldi.
Nükhet Duru bu sefer de tayt hakkında "Tayt kıyafet değil. Spor için bir şey. Hâlâ tayta karşıyım. Pilates ve evde temizlik yaparken giyilebilir" açıklamaları ile ortalığı karıştırdı.
Gelin, Duru'nun açıklamalarına kim ne demiş birlikte bakalım!
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