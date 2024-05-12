Bu Sefer Yürek Burktu: Hande Erçel 2019 Yılında Kaybettiği Annesi Aylin Erçel'in Anneler Gününü Kutladı!
Bu Sefer Yürek Burktu: Hande Erçel 2019 Yılında Kaybettiği Annesi Aylin Erçel'in Anneler Gününü Kutladı!
Ünlü oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında kaybettiği annesi Aylin Erçel'in Anneler Günü'nü kutladığı paylaşımıyla yürek burktu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Güneşin Kızları dizisi ile hayatımıza giren Hande Erçel, rol aldığı her projesi ile hayran kitlesini genişletmiş ve yıllar içerisinde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti.
İlişkisi, oyunculuğu, gezmeleri hatta sosyal medya paylaşımları... Hande Erçel'in attığı her adım çok eleştirilse de ünlü oyuncunun geniş de bir hayran kitlesine sahip olduğunu biliyoruz. Tabii bazen yaptığı paylaşımlar ile hepimizin boğazında bir yumru oluşturduğunu da...
Anneler Günü kimileri için mutluluk verirken kimileri için hüzünlü geçer biliyorsunuz ki. Bu günü hüzün içerisinde geçiren isimlerden biri de annesi Aylin Erçel'i 2019 yılında kaybeden Hande Erçel oldu. Ünlü oyuncu, bugün annesinin Anneler Günü'nü kutladığı paylaşımı ile resmen yürek burktu.
İşte Hande Erçel'in Anneler Günü paylaşımı...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın