Performansı Olay Oldu: Yılmaz Morgül'den Sonra Ateşe Bu Sefer de Selen Görgüzel Düştü!
Performansı Olay Oldu: Yılmaz Morgül'den Sonra Ateşe Bu Sefer de Selen Görgüzel Düştü!
Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısı herkesin dilinde biliyorsunuz ki. Şarkıyı önce Yılmaz Morgül söylemiş hatta stüdyoya bile girmişti. Bu sefer de ateşe düşen bir başka sanatçı Selen Görgüzel oldu.
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Mert Demir, "Ateşe Düştüm" parçasıyla müzik listelerini sallamış, şarkıyı da herkesin diline dolamayı başarmıştı biliyorsunuz ki. Hatta Yılmaz Morgül "bu şarkı böyle mi söylenir" diyerek şarkıya kendi yorumu katmış ve hepimizi ateşe bir kere daha düşürmüştü!
Morgül, şarkının küçük bir kısmını söylemekle yetinmeyince stüdyoya bile girmişti hatırlarsanız!
Yılmaz Morgül'den sonra ateşe düşen bir başka sanatçı da Selen Görgüzel oldu. Görgüzel, sahnesinde Mert Demir'in popüler parçası Ateşe Düştüm'ü seslendirdi.
İşte o anlar 👇🏻
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