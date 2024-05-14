Devlet Bahçeli’nin Eurovision Tepkisi: “Pembe Seten Etek Utanç Vericidir”
Devlet Bahçeli’nin Eurovision Tepkisi: “Pembe Seten Etek Utanç Vericidir”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’de düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Eurovision’da birinci olan İsviçreli Nemo’nun kıyafetini eleştirdi.
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2024 Eurovision şarkısı yarışmasında, The Code isimli şarkısıyla yarışan İsviçreli Nemo birinci olmuştu.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis’te yaptığı konuşmada Nemo’yu eleştirdi.
"Birinci olan İsviçreli erkek sanatçının tüylü ceket, bol makyajlı ve pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyidinden başka bir şey değildir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa bastın böyle çağdaşlık anlayışı!”
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Devlet Bahçeli, Ankara’da yürütlen Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı;
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"Ayranımızı kabartmasınlar sabrımızı taşırmasınlar, olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız! Birkaç emniyet müdürünün çığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir, hedef Cumhur İttifakı ve Türkiye’dir. Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkarlık yapan kim varsa haindir; emniyet, yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir!”
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