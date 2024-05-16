Ajda Pekkan, Tarkan, Sezen Aksu... Ünlü Menajer Ahmet San'dan Müzik Dünyasıyla İlgili Olay Olacak Açıklamalar
Ajda Pekkan, Tarkan, Sezen Aksu... Ünlü Menajer Ahmet San'dan Müzik Dünyasıyla İlgili Olay Olacak Açıklamalar
Haber Bahane programına konuk olan ünlü menajer Ahmet San, müzik dünyasıyla ilgili olay olacak açıklamalarda bulundu.
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Michael Jackson’dan Madonna’ya, Metallica’dan Elton John’a dünya starlarını Türkiye’ye getiren; Tarkan, Sezen Aksu, Kenan Doğulu gibi ünlü isimlerin de bir dönem menajerliğini yapan Ahmet San, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda müzik sektörü ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Ajda Pekkan'ın neden dünya starı olamadığını açıklayan ünlü menajer, “Mort Shuman diye bir Amerikalı Ajda Pekkan’a âşıktı ve ona mükemmel bir eser vermişti. 74’lerden bahsediyorum, her yerde Ajda Pekkan şarkısı çalıyordu. Ajda, o dönem Fransa’da dönemin en büyük sanatçılarıyla sahne aldı. Ajda, Avrupa starı olmaya giderken Bebek Belediye Gazinosu’ndan 6 aylık işin parasını peşin aldığı için Fransa sahnesini bıraktı.” açıklamalarında bulundu.
Türk sanatçıların profesyonel olmadıklarını ve yönetilemeyeceklerini söyleyen Ahmet San, “Tarkan da dahil olmak üzere o dönem yönettiğim sanatçıların hiçbiri yönetilebilir değildi. Türk sanatçılar, kariyerlerine kendilerini yönetebileceklerini başkaları tarafından yönetilemeyeceğini düşündüklerinden menajerlik defterini kapattım.” dedi.
Ünlü menajer Sezen Aksu'yu ise "“Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Tarkan, flörtöz karakterlerdir. Bana göre Sezen’in, Amalia Rodrigues gibi dünyanın en büyük performans sanatçılardan hiç farkı yok. Allah’ın ona verdiği hünerleri farklı yollarla kamuoyuna aktarmak istedi.” cümleleriyle ifade etti.
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