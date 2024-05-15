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"Serenay'a Ayıp Olmaz mı?" Diyerek Mert Demir'i Beğendiğini Açıklayan Hülya Avşar Jet Hızıyla Geri Vites Yaptı

"Serenay'a Ayıp Olmaz mı?" Diyerek Mert Demir'i Beğendiğini Açıklayan Hülya Avşar Jet Hızıyla Geri Vites Yaptı

Hülya Avşar
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
15.05.2024 - 16:23

Geçtiğimiz günlerde 'Serenay'a çok ayıp olacak' diyerek Mert Demir'i beğendiğini açıklayan Hülya Avşar lafından çabuk geri döndü!

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Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Murat Boz, Hülya Avşar'ın programına konuk olmuş ve "beğendiğin biri var mı?" sorusuyla Hülya Avşar'ı şaşırtmıştı. Avşar ise Boz'un sorusuna "Serenay'a ayıp olmaz mı?" cevabıyla Mert Demir'i beğendiğini itiraf etmişti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Murat Boz, Hülya Avşar'ın programına konuk olmuş ve "beğendiğin biri var mı?" sorusuyla Hülya Avşar'ı şaşırtmıştı. Avşar ise Boz'un sorusuna "Serenay'a ayıp olmaz mı?" cevabıyla Mert Demir'i beğendiğini itiraf etmişti.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Geçtiğimiz günlerde ne değişti bilmiyoruz tabii ama Aramızda Kalmasın'a konuşan Hülya Avşar'ın geri vitesi çok hızlı oldu.

Geçtiğimiz günlerde ne değişti bilmiyoruz tabii ama Aramızda Kalmasın'a konuşan Hülya Avşar'ın geri vitesi çok hızlı oldu.

Mert Demir için "saçını tarama şekli falan çok tatlı çocuk" diyen Hülya Avşar, “Dünya ahiret bacım olsun, pardon kardeşim olsun. Lokum gibi çocuk.” açıklamalarıyla yine şaşırttı.

Mert Demir için "saçını tarama şekli falan çok tatlı çocuk" diyen Hülya Avşar, “Dünya ahiret bacım olsun, pardon kardeşim olsun. Lokum gibi çocuk.” açıklamalarıyla yine şaşırttı.

İşte o anlar

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