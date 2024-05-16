Eurovision 2024 İkincisi Baby Lasagna, Hırvatistan Hükümetinin Verdiği 50 Bin Euro'luk Ödülü Bağışladı!

'Hırvatistan hükümetine 50.000 Euro nakit ödül için teşekkür ederim. Ancak, o parayı kabul edemem. Bunun birçok nedenini verebilirim ancak ilk, en önemli ve yeterli olanı parayla çok daha fazla insanın yardım alacağı birçok başka birey ve kurum olduğudur. Bu vesileyle Bay Plenkovic'ten, adıma ve Hırvatistan hükümeti adına Mladen Ćepulić günlük hastanesindeki Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji Enstitüsü'ne 25.000 Euro bağış yapmasını diğer 25.000 Euro'yu da Zagreb KBC'deki Pediatrik Hematoloji, Onkoloji ve Hematopoetik Kök Hücre Nakli Enstitüsü'ne bağışlamasını istiyorum. Teşekkürler.'