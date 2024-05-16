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Eurovision 2024 İkincisi Baby Lasagna, Hırvatistan Hükümetinin Verdiği 50 Bin Euro'luk Ödülü Bağışladı!

Eurovision 2024 İkincisi Baby Lasagna, Hırvatistan Hükümetinin Verdiği 50 Bin Euro'luk Ödülü Bağışladı!

Eurovision
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
17.05.2024 - 00:24

Eurovision 2024 ikincisi Baby Lasagna, hükümetin verdiği 50 bin euro'luk ödülü almayı kabul etmeyerek paranın tamamını bağışladı.

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İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşen ve 25 ülkenin yarıştığı Eurovision 2024'ün ikincisi 547 puanla Hırvatistan için yarışan Baby Lasagna olmuştu.

İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşen ve 25 ülkenin yarıştığı Eurovision 2024'ün ikincisi 547 puanla Hırvatistan için yarışan Baby Lasagna olmuştu.

Yarışmadan sonra ise Hırvatistan hükümeti Baby Lasagna'ya Hırvatistan'ın uluslararası görünürlüğünü artırdığı ve etnik unsurlarla müziği birleştirdiği ve halk kostümü ögeleri ile birlikte, kırsalda yaşamın ve gençlerin büyük şehirlere gitme kararıyla karşılaştığı zorlukları tasvir ettiği için ödüllendirerek 50 bin Euro para ödülü verdi.

Yarışmadan sonra ise Hırvatistan hükümeti Baby Lasagna'ya Hırvatistan'ın uluslararası görünürlüğünü artırdığı ve etnik unsurlarla müziği birleştirdiği ve halk kostümü ögeleri ile birlikte, kırsalda yaşamın ve gençlerin büyük şehirlere gitme kararıyla karşılaştığı zorlukları tasvir ettiği için ödüllendirerek 50 bin Euro para ödülü verdi.

Başbakan Andrej Plenković "Bu, Hırvatistan'ın bağımsızlığını kazandığından beri Eurovision Şarkı Yarışması'nda herhangi bir Hırvat temsilcisinin elde ettiği en büyük başarıdır, yani 1989'da Riva grubunun başarısından beri… Bu, büyüleyici bir başarı ve sonuçtur." sözleriyle Lasagna'yı tebrik ederek ödülünü takdim etti.

Başbakan Andrej Plenković "Bu, Hırvatistan'ın bağımsızlığını kazandığından beri Eurovision Şarkı Yarışması'nda herhangi bir Hırvat temsilcisinin elde ettiği en büyük başarıdır, yani 1989'da Riva grubunun başarısından beri… Bu, büyüleyici bir başarı ve sonuçtur." sözleriyle Lasagna'yı tebrik ederek ödülünü takdim etti.

Lasagna ise parayı almayı reddederek kendini zenginleştirmek yerine ihtiyacı olanların hayatlarını iyileştirmeye yardımcı olmak istediğini dile getirdi.

Lasagna ise parayı almayı reddederek kendini zenginleştirmek yerine ihtiyacı olanların hayatlarını iyileştirmeye yardımcı olmak istediğini dile getirdi.

Lasagna, 50 bin Euro'luk ödülü kabul etmeyerek şu açıklamalarda bulundu 👇🏻

Lasagna, 50 bin Euro'luk ödülü kabul etmeyerek şu açıklamalarda bulundu 👇🏻

'Hırvatistan hükümetine 50.000 Euro nakit ödül için teşekkür ederim. Ancak, o parayı kabul edemem. Bunun birçok nedenini verebilirim ancak ilk, en önemli ve yeterli olanı parayla çok daha fazla insanın yardım alacağı birçok başka birey ve kurum olduğudur. Bu vesileyle Bay Plenkovic'ten, adıma ve Hırvatistan hükümeti adına Mladen Ćepulić günlük hastanesindeki Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji Enstitüsü'ne 25.000 Euro bağış yapmasını diğer 25.000 Euro'yu da Zagreb KBC'deki Pediatrik Hematoloji, Onkoloji ve Hematopoetik Kök Hücre Nakli Enstitüsü'ne bağışlamasını istiyorum. Teşekkürler.'

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