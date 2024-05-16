Berfu Yenenler, Eser Yenenler'le Evli Olmadıklarını İddia Eden Hesabı Yerin Dibine Soktu!
Berfu Yenenler, Eser Yenenler'le Evli Olmadıklarını İddia Eden Hesabı Yerin Dibine Soktu!
Bir sosyal medya hesabı Berdu Yenenler'in Eser Yenenler ile evli olmadığını iddia edince olanlar oldu. Yenenler, hesabı yerin dibine soktu!
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2019 yılında Eser Yenenler ile evlenen Miss Turkey üçüncüsü Berfu Yenenler, hem açıklamaları hem paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.
"Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri" programı ile çok konuşulan Berfu Yenenler'in Eser Yenenler ile olan evliliğinden iki de oğlu var biliyorsunuz ki. Evliliğinden diye altını özellikle çiziyoruz çünkü bir sosyal medya hesabının Eser ve Berfu Yenenler'in evli olmadığını iddia etmesi gündeme geldi.
"Berfu ve Eser hiçbir zaman evlenmedi. Türkiye'de evlenmemiş çiftlerin çocuk yapması hoş karşılanmadığı için evliyiz diye yalan söylemek zorunda kaldılar." diyen sosyal medya hesabı ikilinin mimiklerinden bu analizi yaptığını da açıkladı.
Tabii ki ünlü isim bu iddialara karşı sessiz kalamadı ve "Saçmalığın da bu kadarı" diyen Berfu Yenenler, evli olmadığını iddia eden sosyal medya hesabını yerin dibine soktu!
İşte Berfu Yenenler'in paylaşımı 👇🏻
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Bi şey dicektim de, demiym daha iyi.