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Şeriat Karşıtı Paylaşımının Cezası Belli Olmuştu: Avukat Feyza Altun'dan İmalı Paylaşım Geldi

Şeriat Karşıtı Paylaşımının Cezası Belli Olmuştu: Avukat Feyza Altun'dan İmalı Paylaşım Geldi

Feyza Altun
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
16.05.2024 - 22:17

Şeriat karşıtı sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan avukat Feyza Altun'un yargılandığı davada karar bugün çıktı. Avukat Feyza Altun'dan dava sonrası imalı paylaşım geldi.

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Avukat Feyza Altun geçtiğimiz aylarda yaptığı şeriat karşıtı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alınmış, savcılıkta ifadesi alınan Altun, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Avukat Feyza Altun geçtiğimiz aylarda yaptığı şeriat karşıtı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alınmış, savcılıkta ifadesi alınan Altun, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Daha sonra hakim karşısına çıkan ünlü avukat yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Altun'un davası bugün görüldü. Altun, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Altun'un davası bugün görüldü. Altun, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İşlediği suç yüzünden pişmanlık duymadığını söyleyen Feyza Altun'dan dava sonrasında imalı bir paylaşım geldi.

İşlediği suç yüzünden pişmanlık duymadığını söyleyen Feyza Altun'dan dava sonrasında imalı bir paylaşım geldi.

İşte Feyza Altun'un paylaşımı 👇🏻

İşte Feyza Altun'un paylaşımı 👇🏻
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