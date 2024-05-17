Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
17.05.2024 - 19:48

Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en komik tweetleri sizler için derledik!

İçeriğin Devamı Aşağıda

İrem Derici, bekarlıktan çabuk şikayet etti!

İrem Derici, bekarlıktan çabuk şikayet etti!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

O kadar haklı ki...

O kadar haklı ki...
twitter.com

Pazar günü de açık komedyen 👇🏻

Pazar günü de açık komedyen 👇🏻
twitter.com

Kaldırıldı işte...

Kaldırıldı işte...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Pucca'yı biraz gergin gördük...

Pucca'yı biraz gergin gördük...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Az kaldı az.

Az kaldı az.
twitter.com

Biraz daha beklemeli sanki...

Biraz daha beklemeli sanki...
twitter.com

Anlayan varsa bize de anlatsın lütfen...

Anlayan varsa bize de anlatsın lütfen...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Anılar...

Anılar...
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın