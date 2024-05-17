Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
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İrem Derici, bekarlıktan çabuk şikayet etti!
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O kadar haklı ki...
Pazar günü de açık komedyen 👇🏻
Kaldırıldı işte...
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Pucca'yı biraz gergin gördük...
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Az kaldı az.
Biraz daha beklemeli sanki...
Anlayan varsa bize de anlatsın lütfen...
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Anılar...
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