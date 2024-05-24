Ünlüler Geçidine Yer Verecek Ajda Pekkan Konserinin Loca Fiyatları Resmen Dudak Uçuklattı!
Ünlüler Geçidine Yer Verecek Ajda Pekkan Konserinin Loca Fiyatları Resmen Dudak Uçuklattı!
Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Işın Karaca gibi birçok ünlü sanatçının sahne alacağı Ajda Pekkan'ın konserindeki loca fiyatları dudak uçuklattı!
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Süperstar Ajda Pekkan, birçok ünlü sanatçı ve dev orkestrası ile 12 Haziran'da hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza atacak.
Ünlü isme sahnede Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Dolapdere Big Bang eşlik edecek.
Süperstar'ın 8.5 milyon kazanacağı bu konserin ücreti de ortaya çıktı. Dev stadyum konserleri için belirlenen loca fiyatları 630 bin TL'yi buldu.
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630 Bin TL! Locadan dinleyeceklere önce akıl sağlığı, sonra müzik kulağı, göz zevki gibi şeyler diliyorum.
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