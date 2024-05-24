Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
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Bu neydi şimdi?
Kalmış-kalmı-kalm-kal-ka-k
Herkes de onun peşinde!
Biraz ağır oldu sanki...
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Hayal ettiğimiz hayatı yaşıyor...
Yalnız değilsin Chaby.
Ölüm diyeti, detoks, açlıkla imtihan...
Şahan Gökbakar yine biraz gergin...
Demo yine Survivor başında.
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Feyza Altun'dan çocukluk travması anısı...
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