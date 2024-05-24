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Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
24.05.2024 - 20:50

Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en komik tweetleri sizler için derledik!

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Bu neydi şimdi?

Bu neydi şimdi?
twitter.com

Kalmış-kalmı-kalm-kal-ka-k

Kalmış-kalmı-kalm-kal-ka-k
twitter.com

Herkes de onun peşinde!

Herkes de onun peşinde!
twitter.com

Biraz ağır oldu sanki...

Biraz ağır oldu sanki...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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Hayal ettiğimiz hayatı yaşıyor...

Hayal ettiğimiz hayatı yaşıyor...
twitter.com

Yalnız değilsin Chaby.

Yalnız değilsin Chaby.
twitter.com

Ölüm diyeti, detoks, açlıkla imtihan...

Ölüm diyeti, detoks, açlıkla imtihan...
twitter.com

Şahan Gökbakar yine biraz gergin...

Şahan Gökbakar yine biraz gergin...
twitter.com

Demo yine Survivor başında.

Demo yine Survivor başında.
twitter.com
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Feyza Altun'dan çocukluk travması anısı...

Feyza Altun'dan çocukluk travması anısı...
twitter.com
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