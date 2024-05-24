Beklenen Gün Geldi: Tansu Dayan Cannes Film Festivali’ne Katılan Ünlülerin Kestiği Pozları Fena Tiye Aldı!
Beklenen Gün Geldi: Tansu Dayan Cannes Film Festivali’ne Katılan Ünlülerin Kestiği Pozları Fena Tiye Aldı!
Dalga geçme fırsatı bulduğunda asla kaçırmayan Tansu Dayan bu sefer de Cannes Film Festivali'ne katılan ünlülerin pozlarını tiye aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Instagram hesabında paylaştığı komik videolar ile fenomen olan Tansu Dayan, ünlüleri ve fenomenleri taklit ettiği paylaşımlarıyla dikkat çekiyor biliyorsunuz ki.
Düşük bütçeli prodüksiyonları ile ünlülerin ödül törenlerinde, organizasyonlarda ve dünyaca ünlü etkinliklerde giydiği kıyafetleri ve pozlarını taklit eden Tansu Dayan her seferinde güldürmeyi başarıyor.
Cannes rüzgarı esmeye devam ederken herkes dört gözle Tansu Dayan'ın Cannes Film Festivali'ne giden ünlüler ile ilgili nasıl bir video çekeceğini bekliyordu. Beklenen gün geldi ve Tansu Dayan, Cannes'a giden ünlülerin kestiği pozları tiye aldığı bir video paylaştı.
İşte o anlar 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın