Berna Laçin'den Final Four'da Panathinaikos'a Yenilen Fenerbahçe'ye Tepki Gösterenlere Sert Çıkış!
Berna Laçin'den Final Four'da Panathinaikos'a Yenilen Fenerbahçe'ye Tepki Gösterenlere Sert Çıkış!
Berna Laçin, EuroLeague Final Four Yarı Final maçında Panathinaikos'a 73 57 mağlup olan Fenerbahçe'ye tepki gösterenlere sert çıkıştı.
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Geçtiğimiz saatlerde Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Final Four mücadelesinde Panathinaikos ile karşı karşıya geldi ve Berlin'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 73-57 skorla kaybetti.
Fenerbahçe'nin mağlup olmasının ardından bazı rakip taraftarların Panathinaikos'u desteklemesi sosyal medyada gündeme geldi.
Ünlü sanatçı Berna Laçin ise Fenerbahçe karşıtı taraftarların Panathinaikos'u desteklemesine sert çıkıştı.
İşte Berna Laçin'in paylaşımı 👇🏻
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sevmiyoruz, zorunda değiliz, nefret tohumu takim
Ne diyorsun sen lale ? Sen Galatasaray kimle oluyorsa profil resminiz o takımın logosu oluyor. En azından biz Ergin Ataman’a küfür ettikleri için destekliyor... Devamını Gör
Fenerbahçe Cumhuriyeti ni sevme zorunluluğu mu var kendi cikari için herşeyi yapan bı kitle herturlu tehditi yap sonra acitasyon kimse bizi sevmiyor