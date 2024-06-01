Gençlik İksiri İçtiğine Emin Olduğumuz Burcu Esmersoy'un Pembe Bikinili Pozları Tadımızı Fena Kaçırdı!
Gençlik İksiri İçtiğine Emin Olduğumuz Burcu Esmersoy'un Pembe Bikinili Pozları Tadımızı Fena Kaçırdı!
Gençlik iksiri içtiğine emin olduğumuz ancak kanıtlayamadığımız Burcu Esmersoy'un pembe bikinili pozları sabah yediğimiz poğaçaları ve börekleri resmen boğazımıza dizdi.
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Burcu Esmersoy, hem güzelliği hem fiziği hem de paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Güzellik sırrını "mutlu evlilik" olarak açıklayan ünlü ismin "kocam da kocam" paylaşımları de epey meşhur biliyorsunuz ki. Tabii bir de yıllara taş çıkaran fiziği...
Yaz sezonunu çoktan açan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz saatlerde bikinili paylaşımı ile sosyal medyayı adeta salladı!
Gençlik iksiri içtiğine emin olduğumuz ancak kanıtlayamadığımız Burcu Esmersoy'un pembe bikinili pozları sabah yediğimiz poğaçaları ve börekleri resmen boğazımıza dizdi. Gelin, Esmersoy'un son pozlarına kim ne demiş birlikte bakalım!
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