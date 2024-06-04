Fatma Karanfil Kimdir? Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil Neden Öldü, Hastalığı Neydi?

Fatma Karanfil, 1984 yılından sonra hayatının en zor dönemlerinden birini yaşadı. Bu dönemde göğüs kanserine yakalandı ve bu zorlu süreci atlatmayı başardı. 2001 yılında, kanseri yendikten sonra yeniden sahnelere döndü.

Usta oyuncu, oyunculuk kariyerinin son yıllarında Aşk Yeniden, Çocuklar Duymasın, Bizi Hatırla ve Kimse Bilmez gibi sevilen dizilerde rol aldı.

Kariyeri boyunca birçok ödül kazanan usta oyuncu Fatma Karanfil'in aldığı ödüller arasında 1968 yılında kazandığı Ses Dergisi Üçüncülük Ödülü, aynı yıl İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Yılın Sanatçısı Ödülü, 1972'de Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nden aldığı Yılın Sanatçısı Ödülü ve 1972 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü bulunmaktadır. Bu ödülleri, Üvey Ana adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır.