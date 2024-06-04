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Fatma Karanfil Kimdir? Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil Neden Öldü, Hastalığı Neydi?

Fatma Karanfil Kimdir? Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil Neden Öldü, Hastalığı Neydi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
04.06.2024 - 09:28

Aşk-ı Memnu diziden Şayeste Hanım karakteriyle hafızalara kazınan Fatma Karanfil, Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimleri arasında yer alıyor. Değerli sanatçı bugüne kadar hayat verdiği her karakter ile milyonların gönlünde taht kurdu. Peki, Fatma Karanfil kimdir? Fatma Karanfil neden öldü, hastalığı neydi? 

İşte detaylar...

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Fatma Karanfil Kimdir?

Fatma Karanfil Kimdir?

Fatma Karanfil, 3 Şubat 1952'de Eskişehir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını LCC'de tamamlayan Karanfil, 1968 yılında Ses dergisinin düzenlediği bir yarışmada üçüncülük ödülü kazanarak sinema kariyerine adım attı. 

1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen Karanfil, evliliğini sonlandırdıktan sonra eğitimine devam etmek için Londra'ya gitti ve burada tekstil eğitimi aldı. Ünlü sanatçı, 1984 yılında yeniden dünyaevine girdi.

Fatma Karanfil'in Oyunculuk Kariyeri

Fatma Karanfil kimdir

Fatma Karanfil, 1984 yılından sonra hayatının en zor dönemlerinden birini yaşadı. Bu dönemde göğüs kanserine yakalandı ve bu zorlu süreci atlatmayı başardı. 2001 yılında, kanseri yendikten sonra yeniden sahnelere döndü. 

Usta oyuncu, oyunculuk kariyerinin son yıllarında Aşk Yeniden, Çocuklar Duymasın, Bizi Hatırla ve Kimse Bilmez gibi sevilen dizilerde rol aldı. 

Kariyeri boyunca birçok ödül kazanan usta oyuncu Fatma Karanfil'in aldığı ödüller arasında 1968 yılında kazandığı Ses Dergisi Üçüncülük Ödülü, aynı yıl İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Yılın Sanatçısı Ödülü, 1972'de Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nden aldığı Yılın Sanatçısı Ödülü ve 1972 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü bulunmaktadır. Bu ödülleri, Üvey Ana adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır.

Fatma Karanfil Hayatını Kaybetti: Ünlü Oyuncunun Hastalığı Neydi?

Fatma Karanfil Hayatını Kaybetti: Ünlü Oyuncunun Hastalığı Neydi?

Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti. 72 yaşındaki sevilen sanatçı, 4 Haziran 2024'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber, menajeri Aslı İslamoğlu tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

Fatma Karanfil'in Rol Aldığı Yapımlar

aşkı memnu fatma karanfil

  • 1968: Kara Battal'ın Acısı

  • 1968: Kezban

  • 1968: Ömrümün Tek Gecesi

  • 1968: Sarmaşık Gülleri

  • 1968: Yakılacak Kitap

  • 1969: Allah Aşkı Yarattı

  • 1969: Allah'ın Arslanı Hazreti Ali

  • 1969: Çakırcalı Mehmet Efe

  • 1969: Cesur Kabadayı

  • 1969: Dağlar Kızı Reyhan

  • 1969: Fosforlu Cevriyem

  • 1969: Günah Bende mi?

  • 1969: İki Günahsız Kız

  • 1969: Mezarımı Taştan Oyun

  • 1969: Namus Fedaisi

  • 1969: Ömür Boyu

  • 1969: Sokak Kedisi

  • 1969: Sonbahar Rüzgarları

  • 1969: Yaşamak Ne Güzel Şey

  • 1970: Ayşecik Sana Tapıyorum

  • 1970: Civan Ali

  • 1970: Hoş Memo

  • 1970: İki Aşk Arasında

  • 1970: Kan Yağmuru

  • 1970: Komando Memet

  • 1970: Linç

  • 1970: Müthiş Türk

  • 1970: Öp Beni

  • 1970: Paralı Askerler

  • 1970: Sevgili Muhafızım

  • 1970: Şıllık

  • 1971: Adını Anmayacağım

  • 1971: Cilalı İbo Yetimler Meleği

  • 1971: Genç Kızlar Pansiyonu

  • 1971: Görünce Kurşunlayın

  • 1971: Kaçaklar

  • 1971: Kanım Vatan İçin

  • 1971: Keloğlan Aramızda

  • 1971: Mavi Boncuk

  • 1971: Süper Adam

  • 1971: The Sensuous Doll

  • 1971: Üvey Ana

  • 1971: Yosmalar Tuzağı

  • 1972: Kadın Yapar

  • 1972: Kahpe / Bir Kız Böyle Düştü

  • 1972: Zorbanın Aşkı

  • 2002: Çocuklar Duymasın

  • 2002: Evli ve Çocuksuz

  • 2002: Kınalı Kar

  • 2002: Kumsaldaki İzler

  • 2002: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

  • 2003: Yeşilçam Denizi

  • 2004: Büyük Buluşma

  • 2004: Çocuklar Ne Olacak

  • 2005: Beşinci Boyut

  • 2005: Üç Kadın

  • 2006: Annemin Gelini

  • 2006: Gülpare

  • 2006: Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz

  • 2007: Elveda Derken

  • 2007: Evimin Erkeği

  • 2007: Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru

  • 2007: Kınalı Kuzular: Son Nefes

  • 2007: Kınalı Kuzular: Üç Kardeş

  • 2007: Yusuf'un Annesi

  • 2008: Aşk-ı Memnu

  • 2008: Gökten Üç Elma Düştü

  • 2012: Çanakkale 1915

  • 2012: Huzur Sokağı

  • 2013: Selam

  • 2014: Çiçek

  • 2015: Aşk Yeniden

  • 2015: Değiştir Bakalım

  • 2015: Hannas: Karanlıkta Saklanan

  • 2016: Adını Sen Koy

  • 2017: Bahtiyar Ölmez

  • 2017: Çocuklar Duymasın

  • 2018: Bizi Hatırla

  • 2019: Kimse Bilmez

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