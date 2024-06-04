Fatma Karanfil Kimdir? Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil Neden Öldü, Hastalığı Neydi?
Fatma Karanfil Kimdir? Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil Neden Öldü, Hastalığı Neydi?
Aşk-ı Memnu diziden Şayeste Hanım karakteriyle hafızalara kazınan Fatma Karanfil, Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimleri arasında yer alıyor. Değerli sanatçı bugüne kadar hayat verdiği her karakter ile milyonların gönlünde taht kurdu. Peki, Fatma Karanfil kimdir? Fatma Karanfil neden öldü, hastalığı neydi?
İşte detaylar...
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Fatma Karanfil Kimdir?
Fatma Karanfil'in Oyunculuk Kariyeri
Fatma Karanfil Hayatını Kaybetti: Ünlü Oyuncunun Hastalığı Neydi?
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