Tuba Büyüküstün'ün Korku Filmlerinden Hallice Davet Kombini "Her Seferinde Daha Kötüsünü Giyiyor" Dedirtti
Tuba Büyüküstün'ün Korku Filmlerinden Hallice Davet Kombini "Her Seferinde Daha Kötüsünü Giyiyor" Dedirtti
Saçları, yürüyüşü ve kombinleriyle sık sık eleştirilen Tuba Büyüküstün'ün son davet kombini yine dillere düştü. Korku filmi karakterlerine benzetilen ünlü oyuncunun kombini yorum yağmuruna tutuldu.
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Netflix'in Zeytin Ağacı adlı dizisinde çok beğenilen ve son yapımında sonra hem sosyal medya paylaşımları hem açıklamaları ile sık sık magazin gündeminde yer alan Tuba Büyüküstün, kombinleri ile de olay oluyor biliyorsunuz ki.
Özellikle saçlarının özensiz göründüğü söylenen Tuba Büyüküstün, dün katıldığı Elle gecesindeki kombiniyle yine dillere düştü.
Elbisesi ayrı saçları ayrı yürüyüşü ayrı eleştirilen Tuba Büyüküstün'ün yürümekte zorlanması ve asık suratı da dikkatlerden kaçmadı.
İşte o anlar 👇🏻
Gelin Büyüküstün'ün davet kombinine kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!
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