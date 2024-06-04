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2024 Elle Style Awards Gecesi'ne Katılan Özgü Kaya'nın 80'ler Temalı Kombini "Acil Günümüze Dön!" Dedirtti

2024 Elle Style Awards Gecesi'ne Katılan Özgü Kaya'nın 80'ler Temalı Kombini "Acil Günümüze Dön!" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
04.06.2024 - 12:34

2024 Elle Style Awards Gecesi'ne katılan Özgü Kaya'nın 80'ler temalı kombini eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Başrollerinde İclal Aydın ve Reha Özcan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde 'Türkan' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özgü Kaya magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Başrollerinde İclal Aydın ve Reha Özcan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde 'Türkan' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özgü Kaya magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ünlü oyuncu kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve güzelliği ile de sık sık konuşuluyor. Çoğu zaman övgülere doyamayan Özgü Kaya, dün katıldığı ELLE Style Awards 2024 gecesinde geçer not almayı başaramadı.

Ünlü oyuncu kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve güzelliği ile de sık sık konuşuluyor. Çoğu zaman övgülere doyamayan Özgü Kaya, dün katıldığı ELLE Style Awards 2024 gecesinde geçer not almayı başaramadı.

Siyahlara bürünen ünlü oyuncunun 80'ler temalı davet kombini topa tutuldu. Hatta Kaya'nın kombininin her bir detayı ayrı eleştirildi!

Siyahlara bürünen ünlü oyuncunun 80'ler temalı davet kombini topa tutuldu. Hatta Kaya'nın kombininin her bir detayı ayrı eleştirildi!

Gelin, ünlü oyuncunun kombinine kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin, ünlü oyuncunun kombinine kim ne demiş birlikte bakalım!
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