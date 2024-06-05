Estetiklerinden Sonra Bambaşka Birine Dönüşen Yonca Evcimik Canlı Yayında Yaptırdığı İşlemleri Açıkladı!
Estetiklerinden Sonra Bambaşka Birine Dönüşen Yonca Evcimik Canlı Yayında Yaptırdığı İşlemleri Açıkladı!
Unutulmaz şarkıları ve Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik estetiklerinden sonra bambaşka birine dönüşmüştü. Ünlü şarkıcı katıldığı bir programda yaptırdığı tüm işlemleri sıraladı.
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"Bandıra Bandıra", "Abone", "Kendine Gel", "Sallayalım Dünyayı" gibi dillere pelesenk olan şarkılara imza atan Yonca Evcimik, hem kariyeri hem özel hayatı ile magazin gündeminin de en sık konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü sanatçı, son dönemlerde sık sık değişimi ve estetik açıklamaları ile gündeme geliyor biliyorsunuz ki. Evcimik, son olarak "artık yaşlanmak yok" diyerek yüzüne bebek kordonundan kök hücre enjekte ettirmişti.
Israrla estetik yaptırmadığını iddia eden Yonca Evcimik, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Aramızda Kalmasın programında yaptırdığı işlemleri teker teker açıkladı.
"Ben estetik ameliyat olmadım. Bu tamamen vitaminlerle yapılan bir uygulama, likit dolgu yapılıyor hücrelere. Arkasından kök hücre yaptırdım yüzüme ve boynuma, bebek kordonundan, en önemlisi bu. Oradaki bütün yavaşlamış hücreleri çalıştırıyor, artık ne estetiğe ne başka bir şeye ihtiyaç var" açıklamalarında bulunan Yonca Evcimik, Kırçuval'ın "dudak altı ve çene bölgesinde ne var?" sorusuna ise "çeneye iki yandan biraz takviye var" cevabını verdi.
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