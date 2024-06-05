Estetiklerinden Sonra Bambaşka Birine Dönüşen Yonca Evcimik Canlı Yayında Yaptırdığı İşlemleri Açıkladı!

Unutulmaz şarkıları ve Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik estetiklerinden sonra bambaşka birine dönüşmüştü. Ünlü şarkıcı katıldığı bir programda yaptırdığı tüm işlemleri sıraladı.