Klibi Erotik Bulunmuştu: Katıldığı Programda Eurovision Anılarından Üzülerek Bahseden Hadise Yürek Burktu!
Klibi Erotik Bulunmuştu: Katıldığı Programda Eurovision Anılarından Üzülerek Bahseden Hadise Yürek Burktu!
2009 yılında Düm Tek Tek şarkısı ile Eurovision'a katılan ünlü şarkıcı Hadise, dördüncü olmuştu. Katıldığı bir programda Eurovision anılarından bahseden ünlü şarkıcının üzülerek anlattığı hikaye yürek burktu.
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Pop dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Hadise, hem şarkıları hem sahne şovları hem de cesur tarzı ile kendinden sıklıkla söz ettiren ünlülerden bir tanesi.
Hatırlarsanız ünlü şarkıcı, 2009 yılında 'Düm Tek Tek' isimli şarkısı ile Eurovision'a katılmış ve yarışmadan dördüncülükle ayrılmıştı. O dönem Hadise'nin yarışmada giydiği kıyafet nedeniyle TRT ile sorun yaşadığı ve klibinin erotik bulunduğu için yasaklandığı iddiaları gündemde bomba etkisi yaratmıştı.
Popcast programına konuk olan ünlü şarkıcı yıllar sonra Eurovision hakkında itiraflarda bulundu. "O dönemde çok yıprandım" diyen Hadise, 22 yaşında klibinin yasaklandığı iddiaları karşısında cevap verirken nasıl zorlandığını da anlattı.
İşte o anlar 👇🏻
Gelin, bir de Hadise'nin anılarına sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilere bakalım!
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