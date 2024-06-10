Kızılcık Şerbeti'nin Duruşu Çok Net Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan Erkeklere Fazla Sert Çıkış!
Kızılcık Şerbeti'nin Duruşu Çok Net Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan Erkeklere Fazla Sert Çıkış!
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan erkeklere sert çıkış!
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Güneşin Kızları ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda boy gösteren ünlü oyuncu Evrim Alasya, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Kıvılcım karakteri ile çok konuşuluyor.
Geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in Youtube kanalına konuk olan Evrim Alasya, bu kez de açıklamaları ile gündeme geldi.
Alasya'nın "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım. İlişkide o nezaket kuralları kalmadı. Bir şeyleri zorla yaptırınca anlamı kalmıyor. Acaba biz kadınlardan mı kaynaklanıyor bu durum diye kendimi sorguluyorum bazen. Çünkü kadın erkek dengesi diye bir şey kalmadı" açıklamaları dikkat çekti.
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