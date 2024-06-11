Hoşlandığı Erkek Tipini Açıklamıştı:Talihsiz Açıklamalarıyla Meşhur Aslı Bekiroğlu'ndan Jet Hızında Geri Vites
Hoşlandığı Erkek Tipini Açıklamıştı:Talihsiz Açıklamalarıyla Meşhur Aslı Bekiroğlu'ndan Jet Hızında Geri Vites
Melis İşiten'in Zaten Şov programına katılıp 'barzo erkek severim' açıklamasıyla gündem olan Aslı Bekiroğlu'ndan jet hızıyla geri vites geldi!
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İkimizin Yerine, Yol Arkadaşım, Benim Tatlı Yalanım gibi projeler ile tanıdığımız ve Jet Sosyete'deki rolü ile hafızalara kazınan Aslı Bekiroğlu, kariyerinin yanı sıra paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Hatırlarsanız ünlü oyuncunun bir dönem "ifşa" adı altında özel fotoğrafları sosyal medyada yayılmış ve bu fotoğraflar Aslı Bekiroğlu'nu sektörden uzaklaştırmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Melis İşiten'in programına konuk olan talihsiz açıklamaları ile meşhur Bekiroğlu, bu sefer de "Biraz barzo biraz dağ ayısı dediğimiz erkek tiplemelerinden hoşlanırım" sorusuna düşünmeden "bayılırım" yanıtını veren Bekiroğlu, "höt diyecek bir erkek" cevabıyla gündeme gelmiş ve "Bir erkek ‘sus otur’ dediğinde seni oturtabiliyorsa o seksi oluyor." açıklamaları ile tepki çekmişti.
Barzo erkek açıklamaları tepki gören ünlü isim geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklama ile geri vites yaptı desek yeri! "Espriyle söylenmiş bir söz" diyen Bekiroğlu, açıklamalarını yanlış kelimelerden seçtiğini ve hiçbir arkadaşının barzo olmadığını ekledi!
Aslı Bekiroğlu aynı zamanda "Orada demek istediğim günümüzde erkekler süslü ben ise eski usül, iyi karakterli erkeklerden hoşlandığımı söylemek istedim" açıklamalarında bulundu.
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