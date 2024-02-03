Reza Zarrab Nerede? Evini Satıp Kayıplara Karışmış
Reza Zarrab Nerede? Evini Satıp Kayıplara Karışmış
ABD’de yargılandığı davada itirafçı olarak cezaevinden çıkan ve ismini değiştirerek kendine yeni hayat kuran Reza Zarrab’ın kayıp olduğu iddia edildi. ABD’de görüle bir tazminat davasından avukatlar, Reza Zarrab’a ulaşmadıkları için mahkemeden ek süre istedi.
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Reza Zerrab, ABD’nin İran’a olan ambargosunu delmekle suçlanmış ve ABD’de kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra itirafçı olarak serbest kalmıştı.
ABD’de bir at çiftliği satın alan ve ismini Aaron Goldsmith olarak değiştiren Reza Zarrab’ın kayıp olduğu iddia edildi.
Voice Of America’s yer alan bilgilere göre; Afganistan ve Suriye'deki terör saldırılarında ölen ya da yaralanan Amerikalı askerler ve aileleri adına, Zarrab ve Halkbank aleyhine 26 Temmuz 2023 tarihinde 151 kişi tarafından New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde tazminat davası açılmıştı. avacıların avukatları sanık Zarrab'ın ABD'de kayıplara karıştığını savunarak, kendisine tebligat dahil hukuki prosedürün gerçekleşmesi için ulaşamadıkları için mahkemeden ek süre istedi.
Başvuru dilekçesinde, "Zarrab kendisine ulaşmamıza asla razı olmadı. Kendisiyle iletişim kurma girişimlerimize asla yanıt vermedi, kabul etmedi. Bu vekili olduğumuz davacıların mahkemenizden ikinci uzatma talebi" denildi.
Davacıların avukatları yaptıkları açıklamada Zarrab'ın ABD'de yaşadığı yeri tespit edemediklerini ve yaşadığı iddia edilen evin de satılarak el değiştirdiğini tespit ettiklerini aktardı.
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Zarrab'ın birden fazla kimliği ve takma adları olduğu ihtimalini değerlendirdiklerini belirten avukatlar, tuttukları özel dedektiflerin de sonuç alamadığını belirtti.
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