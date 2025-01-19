İrem Derici'nin Evlenmek İçin Aradığı Tek Şarta Bütün Bekarlar Hak Verecek

Ünlü şarkıcı İrem Derici, hem sesiyle hem dobralığıyla sevdiğimiz bir isim. Sık sık gündeme gelen İrem Derici, özellikle ilişkilere, evliliğe dair yaptığı yorumlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçiren ünlü isim, sağlığına kavuştuktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. Önce sağlık durumunu anlatan isim, daha sonra evlilikle ilgili sorulara yanıt verdi.

İrem Derici'nin 'Ne olursa evlenirsiniz?' sorusuna verdiği yanıta ise hak vermemek imkansız!