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İrem Derici'nin Evlenmek İçin Aradığı Tek Şarta Bütün Bekarlar Hak Verecek

İrem Derici'nin Evlenmek İçin Aradığı Tek Şarta Bütün Bekarlar Hak Verecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.01.2025 - 12:10

Ünlü şarkıcı İrem Derici, hem sesiyle hem dobralığıyla sevdiğimiz bir isim. Sık sık gündeme gelen İrem Derici, özellikle ilişkilere, evliliğe dair yaptığı yorumlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçiren ünlü isim, sağlığına kavuştuktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. Önce sağlık durumunu anlatan isim, daha sonra evlilikle ilgili sorulara yanıt verdi.

İrem Derici'nin 'Ne olursa evlenirsiniz?' sorusuna verdiği yanıta ise hak vermemek imkansız!

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Güçlü sesiyle yıllar önce tüm dikkatleri üzerine çeken İrem Derici, o gün bugündür gündemimizden eksik olmadı.

Güçlü sesiyle yıllar önce tüm dikkatleri üzerine çeken İrem Derici, o gün bugündür gündemimizden eksik olmadı.

Derici, hayatımıza girdiği günden beri hazırcevap oluşuyla ün saldı. Çeşitli konularda verdiği cevaplar, yaptığı yorumlarla taşı gediğine oturtan ünlü isim, gündemden eksik olmuyor.

Severek takip ettiğimiz isim konser maratonuna devam ederken talihsiz bir kaza geçirmiş, düşmeye bağlı kafa travması nedeniyle konserini ertelemek zorunda kalmıştı.

Severek takip ettiğimiz isim konser maratonuna devam ederken talihsiz bir kaza geçirmiş, düşmeye bağlı kafa travması nedeniyle konserini ertelemek zorunda kalmıştı.

Hayranlarını korkutan isim neyse ki kısa sürede sağlığına kavuştu!

Beşiktaş'ta görüntülenen İrem Derici, Habertürk'ün sorularını yanıtladı. "Tomografiler temiz çıktı. Allah, korudu beni." diyerek sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Beşiktaş'ta görüntülenen İrem Derici, Habertürk'ün sorularını yanıtladı. "Tomografiler temiz çıktı. Allah, korudu beni." diyerek sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Yeni yıl beklentileri sorulan ünlü isim 'Hiçbir beklentim yok. Yeni yıla girerken bir beklentim olmuyor. Beklentisiz olunca daha güzel geçiyor yıl. Sadece sağlık bekliyorum çünkü son olayda çok korktum. Sahneme çıkayım, ailem iyi olsun, sevdiklerim iyi olsun, başka bir derdim yok' dedi.

Peki İrem Derici, ne olursa evlenir? 30 milyon dolar! 😂

Peki İrem Derici, ne olursa evlenir? 30 milyon dolar! 😂

Ünlü isim bu soruya ilk olarak esprili bir dille cevap verdi. '30 milyon dolar verirlerse evlenirim' diyen Derici, daha sonra 'Çok aşık olursam, çok seversem, güvenirsem. Saygı da çok önemli. Hayran olmam lazım hayatımdaki insana. Artık büyük konuşmuyorum yani. Bu yaz çok büyük konuştum; 'Yok çocuk istemiyorum', 'Yok evlenmem' falan. Bilmiyorum, hayat değişik bir şey.' ifadelerine yer verdi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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