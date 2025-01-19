İrem Derici'nin Evlenmek İçin Aradığı Tek Şarta Bütün Bekarlar Hak Verecek
İrem Derici'nin Evlenmek İçin Aradığı Tek Şarta Bütün Bekarlar Hak Verecek
Ünlü şarkıcı İrem Derici, hem sesiyle hem dobralığıyla sevdiğimiz bir isim. Sık sık gündeme gelen İrem Derici, özellikle ilişkilere, evliliğe dair yaptığı yorumlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçiren ünlü isim, sağlığına kavuştuktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. Önce sağlık durumunu anlatan isim, daha sonra evlilikle ilgili sorulara yanıt verdi.
İrem Derici'nin 'Ne olursa evlenirsiniz?' sorusuna verdiği yanıta ise hak vermemek imkansız!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güçlü sesiyle yıllar önce tüm dikkatleri üzerine çeken İrem Derici, o gün bugündür gündemimizden eksik olmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Severek takip ettiğimiz isim konser maratonuna devam ederken talihsiz bir kaza geçirmiş, düşmeye bağlı kafa travması nedeniyle konserini ertelemek zorunda kalmıştı.
Beşiktaş'ta görüntülenen İrem Derici, Habertürk'ün sorularını yanıtladı. "Tomografiler temiz çıktı. Allah, korudu beni." diyerek sağlığına kavuştuğunu açıkladı.
Peki İrem Derici, ne olursa evlenir? 30 milyon dolar! 😂
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın