Eşi Hacı Sabancı'yla Marakeş'e Giden Nazlı Sabancı'nın Ne Dediğini Bir Türlü Anlamayanlar Yorumsuz Geçemedi

2021 yılında Hacı Sabancı'yla bir ömür boyu mutluluğa 'Evet!' diyen Nazlı Sabancı hem sosyetenin hem de magazin dünyasının gözde isimlerinden oldu. Arzu Sabancı'nın biricik gelini ilk dönemlerde yaşadığı zorluklarla dikkat çekiyordu. Sosyetik güzelin şimdiyse çok daha farklı haberlerle öne çıkıyor. Nazlı Sabancı'nın gündeme oturmasının nedeni eşi Hacı Sabancı'yla gittiği Marakeş tatilinden yaptığı paylaşım. Nazlı gelinin ne dediğini anlayamayanlar ve ses tonuna takanlar yüzünden yine dikkatleri üzerine çekti.