Eşi Hacı Sabancı'yla Marakeş'e Giden Nazlı Sabancı'nın Ne Dediğini Bir Türlü Anlamayanlar Yorumsuz Geçemedi
Eşi Hacı Sabancı'yla Marakeş'e Giden Nazlı Sabancı'nın Ne Dediğini Bir Türlü Anlamayanlar Yorumsuz Geçemedi
2021 yılında Hacı Sabancı'yla bir ömür boyu mutluluğa 'Evet!' diyen Nazlı Sabancı hem sosyetenin hem de magazin dünyasının gözde isimlerinden oldu. Arzu Sabancı'nın biricik gelini ilk dönemlerde yaşadığı zorluklarla dikkat çekiyordu. Sosyetik güzelin şimdiyse çok daha farklı haberlerle öne çıkıyor. Nazlı Sabancı'nın gündeme oturmasının nedeni eşi Hacı Sabancı'yla gittiği Marakeş tatilinden yaptığı paylaşım. Nazlı gelinin ne dediğini anlayamayanlar ve ses tonuna takanlar yüzünden yine dikkatleri üzerine çekti.
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2017'de aşk yaşamaya başlayan Bursa sosyetesinin önemli isimlerinden Güneş Dimili'nin kızı Nazlı Kayı ve Ömer ile Arzu Sabancı'nın büyük oğulları Hacı Sabancı 2021 yılının Ekim ayında da görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.
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2023 yılının Ağustos ayında dünyaya gelen kızlarına Arzu Alara adını veren Nazlı gelinin, kayınvalidesine jesti de çok konuşulmuştu. Minik kızının yüzünü hala göremedik orası da ayrı konu...ıı
İlk zamanlar kaynana Arzu Sabancı'nın katı kurallı sınavlarından geçmek için çaba sarf etme haberleriyle öne çıkarken şimdilerde de ya demode bulunan kombinleri ya da sosyal medyayı doğru kullanamadığı yönünde tepkilerin odağı oluyor.
Türkiye'nin en ünlü ailelerinden birine gelin giden Nazlı Sabancı bu günlerde dudakları uçuklatan türden iş birlikleriyle ve yayın yasağı olduğu için konuşamadığımız malum konu yüzünden de sıkça manşetlerdeki yerini alıyor.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ardından bu kez de Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çifti ülke ülke gezmeleriyle öne çıktı.
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Marakeş seyahatinden paylaşım yapmayı bir an olsun ihmal etmeyen Nazlı Sabancı'nın eşiyle paylaştığı video kısa sürede dikkat çekti.
Kimileri Nazlı gelinin ne dediğini anlayamadı, kimileri de kendisinin ses tonuna kafayı taktı...
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Gelin kullanıcılardan gelen yorumları birlikte görelim...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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