Entübe Edilmişti: Ünlü Yönetmen Şerif Gören Hayatını Kaybetti!
Entübe Edilmişti: Ünlü Yönetmen Şerif Gören Hayatını Kaybetti!
22 Kasım’da evinde merdivenlerden düşerek başını yere çarpan Şerif Gören'in entübe edildiği açıklanmıştı. Ünlü yönetmenden bugün acı haber geldi. Şerif Gören hayatını kaybetti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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