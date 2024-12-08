Nebahat Çehre'den "Benden Köylü Kadını Çıkmaz" Diyen Pınar Altuğ'a İnce Gönderme!
Nebahat Çehre'den "Benden Köylü Kadını Çıkmaz" Diyen Pınar Altuğ'a İnce Gönderme!
Özel hayatı ve kariyeriyle sıkça gündem olan Pınar Altuğ'un geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'Tipim köylü kadını oynamaya müsait değil' itirafı çok konuşulmuştu. Pek çok kişiden eleştiri alan ünlü oyuncuya ufak taşlar da gelmişti. Altuğ'yla aynı fikirde olmayan isimlerden biri de Nebahat Çehre oldu. 'Oyuncu her kalıba girer' diyen Çehre, isim vermeden Pınar Altuğ'a da gönderme yaptı.
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Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, özel hayatı ve açıklamaları yüzünden sıkça magazin gündemine oturuyor.
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Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikteki "Tipim köylü kadını oynamaya müsait değil" itirafıyla çok konuşulmuştu.
Sözlerinin kısa sürede tepkilerin hedefi olmasından sonra da sessizliğini bozup şu açıklamayı yapmıştı: "Aradan cümleyi çekince saçma sapan oluyor. Biraz mantıklı davranmak lazım. Benim kaşlarımın şekli ortada. Bu surat doğal görünmeyeceğini için öyle rol çıkmaz manasında söylemiştim."
"Aslında ben haddimi bilmeye çalışmıştım. Daha hadsiz algılanmışım algıladığım kadarıyla. Söylediğim güzellikle ilgili değildi. Bu tip çok uygun olmaz."
Hatta ünlü oyuncunun eşi Yağmur Atacan bile, Altuğ'un böyle bir açıklama yapacağına ihtimal vermemiş ve "Ben; 'Sen böyle bir şey söylemiyorsun, saçma sapan bir şey yazmışlar' dedim" açıklamasında bulunmuştu.
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Günden güne büyüyen 'Köylü kadını' polemiğine pek çok isim yorumda bulunurken, son açıklama da Nebahat Çehre'den geldi.
Aramızda Kalmasın kameralarına konuşan Çehre, 127 tane sinema filmi çekip her birinden, bambaşka karakterlere hayat verdiğini belirtip "Hepimiz köylü bir kadın olabiliriz, emekçi bir kadın olabiliriz. Oyuncu her kalıba girer” diyerek ince bir göndermede bulundu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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