Nebahat Çehre'den "Benden Köylü Kadını Çıkmaz" Diyen Pınar Altuğ'a İnce Gönderme!

Özel hayatı ve kariyeriyle sıkça gündem olan Pınar Altuğ'un geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'Tipim köylü kadını oynamaya müsait değil' itirafı çok konuşulmuştu. Pek çok kişiden eleştiri alan ünlü oyuncuya ufak taşlar da gelmişti. Altuğ'yla aynı fikirde olmayan isimlerden biri de Nebahat Çehre oldu. 'Oyuncu her kalıba girer' diyen Çehre, isim vermeden Pınar Altuğ'a da gönderme yaptı.