"Konserlerime Engel Oluyorlar" Demişti: Aleyna Tilki'nin "Bükemediğin Eli Öpeceksin" Açıklaması Beyin Yaktı
"Konserlerime Engel Oluyorlar" Demişti: Aleyna Tilki'nin "Bükemediğin Eli Öpeceksin" Açıklaması Beyin Yaktı
Aleyna Tikli 'O Sen Olsan Bari' şarkısı ve pembe ayısıyla hayatımıza girdiği günden beri adı gündemden düşmüyor. Çok genç yaşında şöhrete kavuşan ünlü şarkıcı 'Benim ölmemi istemeleri normal mi mesela?” paylaşımıyla ortalığı ayağa kaldırmıştı. Özellikle birkaç kadın şarkıcıyı hedef gösteren Tilki “Konserlerime engel oluyorlar” çıkışı sonrası ilk kez açıklama yaptı. Aleyna Tilki’nin 'Bükemediğin eli öpeceksin' açıklaması fena kafa karıştırdı.
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Katıldığı yetenek yarışması sayesinde adını ilk kez duyduğumuz, ardından da 'Sen Olsan Bari' parçasıyla müzik dünyasına bomba gibi bir giriş yapan Aleyna Tilki attığı her adımda ayrı bir olay oldu.
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Belki hatırlarsınız, genç şarkıcı geçtiğimiz aylarda müzik sektöründeki sorunlardan dert yandığı bir video paylaşıp sözleriyle ortalığı yangın yerine çevirmişti.
"Müzik sektörünü domine eden omurgasızlar" açıklamasında bulunan Tilki tacize uğradığı mekanda zorla sahne almaya itildiğinden bahsetmiş, "İş dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi mesela?" sözleriyle de büyük sükse yaratmıştı.
"Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bu sektörün hepsinin a*ına koyayım."
Bu açıklamalardan sonra Cüneyt Özdemir'e katılan genç şarkıcı "Sektörün büyükleri var. Çok fazla isim vermek istemiyorum çünkü onlara yarıyor zaten. Onların istediği şey ismim yürüsün olduğu için, isimlerini vermeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
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"Feminist zannettiğiniz kadınlar sektörden ekmek yememem için turnemi iptal ettiriyor" diyerek hemcinsi meslektaşlarını hedef almıştı kendisi. Kendisiyle aynı menajerle çalışan Gülşen, Hadise ve Yıldız Tilbe gibi isimler akıllara gelmişti.
Bu sözlerle uzun süre gündemde kalan Aleyna Tilki ortalığı yangın yerine çevirdikten sonra adeta sessizliğe bütünmüştü, ta ki geçtiğimiz saate kadar...
Yeni açıklamada bulunan Aleyna Tilki "Benim dik durmamdan kaynaklı, 'Bükemediğin eli öpeceksin' noktasına gelen bir durum olduğunu hissediyorum. İnsanlar kalbimi kırdığı için birazcık daha beni desteklemeye yönelik davranmaya başladılar." sözleriyle kafalarda pek çok soru işareti oluşturdu.
İşte o anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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